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Политика «У нас больше нет ничего, чтобы дать, не пойдя на риски»: США столкнулись с трудностями в оказании военной помощи Украине

«У нас больше нет ничего, чтобы дать, не пойдя на риски»: США столкнулись с трудностями в оказании военной помощи Украине

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14 комментариев

США более не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков. Об этом 29 октября пишет издание The Economist со ссылкой на источник.

В статье, озаглавленной «Украина сейчас борется за выживание, а не за победу», приводятся слова собеседника издания, осведомленного об американском содействии Киеву.

«Я не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно, — сказал он и добавил: — У нас больше нет ничего, чтобы дать им, не пойдя на серьезные риски в других местах». О дефиците запасов у Пентагона также сообщал CNN.

В материале отмечается, что Украина испытывает проблемы из-за постоянного снижения численности и качества вооруженных сил, и закон об ужесточении правил мобилизации, вступивший в силу в мае 2024 года, не помог решить проблему. Отчасти поэтому американские, европейские и украинские чиновники, опрошенные изданием, выразили опасения, что Украина «достигнет своего предела» раньше России.

Сегодня стало известно, что один из секретных пунктов «плана победы» Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS. Как утверждает источник The New York Times, США сочли это требование «совершенно невыполнимым».

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Комментарии
14
Сила в Правде!!
2 часа
/со ссылкой на источник./ сколько можно ссылаться на симоньян а фъ?
Рострелли
14 минут
«Я не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно"..... Ну чо, авторитетный источник.
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