«У нас больше нет ничего, чтобы дать, не пойдя на риски»: США столкнулись с трудностями в оказании военной помощи Украине

США более не могут оказывать военную помощь Украине без принятия на себя серьезных рисков. Об этом 29 октября пишет издание The Economist со ссылкой на источник.

В статье, озаглавленной «Украина сейчас борется за выживание, а не за победу», приводятся слова собеседника издания, осведомленного об американском содействии Киеву.

«Я не знаю, можем ли мы производить достаточно, давать достаточно, — сказал он и добавил: — У нас больше нет ничего, чтобы дать им, не пойдя на серьезные риски в других местах». О дефиците запасов у Пентагона также сообщал CNN.