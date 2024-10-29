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Общество NYT: секретный пункт «плана победы» Зеленского содержит просьбу поставить ракеты Tomahawk

NYT: секретный пункт «плана победы» Зеленского содержит просьбу поставить ракеты Tomahawk

1 953
12 комментариев

Один из секретных пунктов «плана победы» Владимира Зеленского содержал запрос на поставки крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых в семь раз превышает показатели ракетных систем ATACMS. Об этом 29 октября пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

Один из пунктов плана президента Украины включает размещение «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» на Украине, в котором и был запрос на Tomahawk. Как утверждает источник издания, США сочли это требование «совершенно невыполнимым».

В документе Зеленского, как писала «Фонтанка», прописаны пять пунктов и несколько «секретных», недоступных общественности. По словам лидера Украины, оперативное одобрение плана западными лидерами может привести к завершению конфликта с Россией не позже 2025 года. Тем не менее некоторые политики в Вашингтоне считают, что «план победы» обречен на провал.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Западные лидеры, успевшие ознакомиться с документом, высказались о нем прохладно, выразив неуверенность и предложив доработать текст. «Фонтанка» рассказывала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «план победы» Зеленского «эфемерным». «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который Зеленский закамуфлировал и назвал мирным планом», — сказал представитель Кремля.

Tomahawk — крылатые ракеты большой дальности подводного, надводного, сухопутного и воздушного базирования. Они летают на предельно малых высотах и огибают рельефы местность. С 1983 года состоят на вооружении США. Tomahawk имеют несколько модификаций, дальность их полета — до 5,5 тыс. км.

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Комментарии
12
8702
28 минут
И долго еще несмываемый будет всё это взвинчивать?
Леошид Турист
1 час
>> огибают рельефы местность Просто так? Не местности, а местность?
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