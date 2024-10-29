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Афиша Plus Кино Дэвид Финчер снимет для Netflix новый сериал по вселенной «Игры в кальмара»

Дэвид Финчер снимет для Netflix новый сериал по вселенной «Игры в кальмара»

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1 комментарий

Новый сериал, который разовьет сюжет успешного корейского проекта «Игра в кальмара» и станет первым англоязычным сериалом по этой истории, станет ближайшей работой для Netflix режиссера Дэвида Финчера («Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Девушка с татуировкой дракона», «Карточный домик»). Об этом рассказывает издание Deadline.

По данным издания, новый сериал уже в разработке, предполагается, что вплотную к съемкам режиссер приступит в 2025 году. И хотя сам Netflix не комментирует информацию о сотрудничестве, в издании замечают, что «Игра в кальмара» по своему духу похожа на стилистику фильмов Финчера и, более того, напоминает его картину «Игра» с Майклом Дугласом и Шоном Пенном, герои которой также стали невольными участниками игры не на жизнь, а на смерть.

Расширение вселенной «Игры в кальмара» изначально входило в планы Netflix. Премьера второго сезона запланирована на 26 декабря, в ее преддверии проект был продлен на третий, заключительный сезон.

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Комментарии
1
Гость
2 часа
Надеюсь, с корецами?
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