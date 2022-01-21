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Netflix официально продлил «Игру в кальмара» на второй сезон и анонсировал «вселенную»

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Генеральный директор Netflix по контенту Тед Сарандос сообщил, что «Игру в кальмара» продлили на второй сезон. Об этом 20 января сообщили Variety.

«Вселенная «Игры в кальмара» только стартовала», — приводит издание слова Сарандоса.

Первым о продолжении сериала заговорил режиссер Хван Дон Хёк осенью 2021 года.

«Было так много давления, так много ожиданий, так много любви. Так что вы не оставили нам выбора, — сказал тогда режиссер в интервью агентству AP. — Прямо сейчас я планирую второй сезон. Но еще слишком рано говорить, когда именно и как это случится».

В первом сезоне зрителям рассказали жестокую историю о том, как таинственная организация приглашает 456 участников, которые по разным причинам имеют большие долги, принять участие в серии детских игр. Победитель заберет приз в несколько миллионов долларов. А проигравшие погибают.

Уже известно, что главными героями продолжения сериала о смертельных играх станут персонажи из первого сезона: организатор игр в маске и Сон Ки Хун — игрок № 456.

Сериал «Игра в кальмара» стал рекордсменом Netflix, за первые 17 дней после выхода на стриминг-платформе его посмотрели пользователи со 111 миллионов аккаунтов. Это абсолютный рекорд сетевых просмотров на сервисе. Сериал сразу возглавил топ Netflix в 90 странах, включая США, Мексику и Бразилию.

«Игра в кальмара» получила несколько номинаций «Золотого глобуса», приз завоевал актер второго плана О Ён-су, сыгравший в сериале трогательного дедушку, страдающего от провалов в памяти.

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Комментарии (3)

Fenomen
Гениальный сериал с множеством подводных течений и скрытых смыслов, познание которых, к сожалению, многим оказалось не по уму.
265055770
Посредственный сериал с невзрачными корейскими актерами. Эмоционально не трогает совсем, несмотря на всю происходящую на экране жесть.
Денеб
Всеобщая дебилизация населения.....
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