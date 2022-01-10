«Золотой глобус» объявил лауреатов, не церемонясь

Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала список лауреатов премии «Золотой глобус» — одной из престижнейших мировых наград в области кино. Церемонию решили не проводить из-за коронавируса, не стали собирать даже номинантов. Не было и телетрансляции.
В главных категориях победили «Власть пса» — фильм режиссёра Джейн Кэмпион, основанный на одноимённом романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа (был одним из лидеров этого года по числу номинаций), а также сериал «Наследники».
«Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем признана лучшим фильмом, она обошла «Дюну», «Белфаст» и «Короля Ричарда». Режиссер картины также признана лучшей. Из актерского состава отмечен Коди Смит-Макфи — за лучшую роль второго плана.
Конкуренты картины-триумфатора забрали другие награды: «Белфаст» (еще один фильм-фаворит по числу номинаций) был отмечен за лучший сценарий (Кеннет Брана). Сыгравший в «Короле Ричарде» Уилл Смит назван лучшим актером. А в «Дюне» оценили саундтрек от композитора-легенды Ханса Циммера.
Лучшей актрисой в драме объявили Николь Кидман («В роли Рикардо»), отметили и ее коллегу в жанре мюзикла или комедии Рэйчел Зеглер в «Вестсайдской истории». Сам мюзикл также признали лучшим в своем жанре.
«Купе номер шесть» с Юрой Борисовым от финского режиссера Юхо Куосманена не смог победить в своей номинации «Лучший фильм на иностранном языке», проиграв японскому «Сядь за руль моей машины».
Не остался без наград и новый Джеймс Бонд. Песня «Не время умирать» в исполнении Билли Айлиш признана лучшей.
По части сериалов лучшим в жанре драмы назвали «Наследников» Джесси Армстронга о борьбе за власть над компанией. Там же сыграли лучший актер — Джереми Стронг и лучшая актриса второго плана — Сара Снук.
В жанре мюзикла или комедии среди сериалов победили «Хитрости», обошедшие в том числе «Великую» и «Теда Лассо». А среди телефильмов, сериалов или мини-сериалов выделили «Подземную железную дорогу».
Лучший актрисой в телефильме, сериале или мини-сериале назвали Кейт Бланшетт («Мейр из Исттауна»).
Из «Игры в кальмара» поощрили О Ён-су — как исполнителя роли второго плана (дедушка).