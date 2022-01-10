«Золотой глобус» объявил лауреатов, не церемонясь

Голливудская ассоциация иностранной прессы опубликовала список лауреатов премии «Золотой глобус» — одной из престижнейших мировых наград в области кино. Церемонию решили не проводить из-за коронавируса, не стали собирать даже номинантов. Не было и телетрансляции.

В главных категориях победили «Власть пса» — фильм режиссёра Джейн Кэмпион, основанный на одноимённом романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа (был одним из лидеров этого года по числу номинаций), а также сериал «Наследники».



«Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем признана лучшим фильмом, она обошла «Дюну», «Белфаст» и «Короля Ричарда». Режиссер картины также признана лучшей. Из актерского состава отмечен Коди Смит-Макфи — за лучшую роль второго плана.

Конкуренты картины-триумфатора забрали другие награды: «Белфаст» (еще один фильм-фаворит по числу номинаций) был отмечен за лучший сценарий (Кеннет Брана). Сыгравший в «Короле Ричарде» Уилл Смит назван лучшим актером. А в «Дюне» оценили саундтрек от композитора-легенды Ханса Циммера.

Лучшей актрисой в драме объявили Николь Кидман («В роли Рикардо»), отметили и ее коллегу в жанре мюзикла или комедии Рэйчел Зеглер в «Вестсайдской истории». Сам мюзикл также признали лучшим в своем жанре.

«Купе номер шесть» с Юрой Борисовым от финского режиссера Юхо Куосманена не смог победить в своей номинации «Лучший фильм на иностранном языке», проиграв японскому «Сядь за руль моей машины».

Не остался без наград и новый Джеймс Бонд. Песня «Не время умирать» в исполнении Билли Айлиш признана лучшей.

