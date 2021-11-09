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«Игру в кальмара» продлили на второй сезон

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Нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получит продолжение. Об этом 9 ноября рассказал в интервью агентству AP режиссер сериала Хван Дон Хёк.

«Было так много давления, так много ожиданий, так много любви. Так что вы не оставили нам выбора, — сказал режиссер. — Прямо сейчас я планирую второй сезон. Но еще слишком рано говорить, когда именно и как это случится».

Главными героями продолжения сериала о жестоких играх станут персонажи из первого сезона: организатор игр в маске и Сон Ки Хун — игрок № 456.

Сериал «Игра в кальмара» стал рекордсменом Netflix, за первые 17 дней после выхода на стриминг-платформе его посмотрели пользователи со 111 миллионов аккаунтов. Это абсолютный рекорд сетевых просмотров на сервисе.

Ранее «Фонтанка» рассказала, какие корейские сериалы стоит посмотреть, если вам понравилась «Игра в кальмара».

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Комментарии (2)

solo1978solo
к сожалению, вторые части фильмов производства Кореи, это не треш даже, это чудовищный отстой.
Mazzzz
Кто смотрел сериал , тот и так это знает …
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