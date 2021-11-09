«Игру в кальмара» продлили на второй сезон

Нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара» получит продолжение. Об этом 9 ноября рассказал в интервью агентству AP режиссер сериала Хван Дон Хёк.



«Было так много давления, так много ожиданий, так много любви. Так что вы не оставили нам выбора, — сказал режиссер. — Прямо сейчас я планирую второй сезон. Но еще слишком рано говорить, когда именно и как это случится».



Главными героями продолжения сериала о жестоких играх станут персонажи из первого сезона: организатор игр в маске и Сон Ки Хун — игрок № 456.

