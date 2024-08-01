Netflix назвал дату выхода второго сезона «Игры в кальмара»

На YouTube-канале Netflix 1 августа вышел ролик, на котором показано соревнование по бегу на стадионе с пустыми трибунами и ведущими в масках, в ходе которого участники забега гибнут по одному. Минутный тизер второго сезона популярного сериала «Игра в кальмара» собрал за половину суток полтора миллиона просмотров — а опытные поклонники первого сезона, конечно же, опознали на нем гигантскую механическую куклу-убийцу.



При этом в ролике названы сроки выхода новых эпизодов сериала: второй сезон должен выйти 26 декабря. А третий, который станет последним, — в 2025 году.

