Netflix назвал дату выхода второго сезона «Игры в кальмара»

На YouTube-канале Netflix 1 августа вышел ролик, на котором показано соревнование по бегу на стадионе с пустыми трибунами и ведущими в масках, в ходе которого участники забега гибнут по одному. Минутный тизер второго сезона популярного сериала «Игра в кальмара» собрал за половину суток полтора миллиона просмотров — а опытные поклонники первого сезона, конечно же, опознали на нем гигантскую механическую куклу-убийцу.
При этом в ролике названы сроки выхода новых эпизодов сериала: второй сезон должен выйти 26 декабря. А третий, который станет последним, — в 2025 году.
Автор: Netflix / YouTube
«Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова присоединяется к игре. Удастся ли ему отомстить? Ведущий игры и на этот раз окажется нелегким противником. Ожесточенное столкновение между двумя мирами продолжится и в финале сериала, в третьем сезоне, который будет представлен вам в следующем году», — рассказывает режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала Хван Дон Хёк.
Первый сезон «Игры в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года и стал сверхуспешным по всему миру.