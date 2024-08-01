    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-з

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    Кино

    Netflix назвал дату выхода второго сезона «Игры в кальмара»

    898
    1 комментарий

    На YouTube-канале Netflix 1 августа вышел ролик, на котором показано соревнование по бегу на стадионе с пустыми трибунами и ведущими в масках, в ходе которого участники забега гибнут по одному. Минутный тизер второго сезона популярного сериала «Игра в кальмара» собрал за половину суток полтора миллиона просмотров — а опытные поклонники первого сезона, конечно же, опознали на нем гигантскую механическую куклу-убийцу.

    При этом в ролике названы сроки выхода новых эпизодов сериала: второй сезон должен выйти 26 декабря. А третий, который станет последним, — в 2025 году.

    Автор: Netflix / YouTube

    «Сон Ги Хун, поклявшийся отомстить в конце первого сезона, возвращается и снова присоединяется к игре. Удастся ли ему отомстить? Ведущий игры и на этот раз окажется нелегким противником. Ожесточенное столкновение между двумя мирами продолжится и в финале сериала, в третьем сезоне, который будет представлен вам в следующем году», — рассказывает режиссер, сценарист и исполнительный продюсер сериала Хван Дон Хёк.

    Первый сезон «Игры в кальмара» вышел 17 сентября 2021 года и стал сверхуспешным по всему миру.

    Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

    По теме

    NetflixСериалИгра в кальмара
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close