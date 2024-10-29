Не накручивайте! Как мы следим за честностью на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»

Первый этап премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» вступил в финальную стадию — до его завершения осталось всего одна неделя. По его итогам будут выбраны ТОП-10 финалистов — а для этого компаниям нужно набрать как можно больше голосов читателей. Чтобы избежать накруток и сделать премию по-настоящему народной, мы c самого начала ввели авторизацию на сайте, а в чат-боте в Телеграме учитываем только один голос от одного пользователя.

Оргкомитет премии уделяет особое внимание честности и прозрачности процесса. Наши IT-специалисты регулярно проверяют активность, чтобы избежать сторонних вмешательств, которые могут исказить результаты. На какие моменты мы обращаем особое внимание:

Резкий всплеск голосов . Если число голосов за короткий период внезапно и необъяснимо увеличивается, особенно если активность значительно превышает обычные темпы голосования.

Неестественное распределение голосов . Этот пункт, как правило, идет вместе с предыдущим. Если внезапно одну и ту же компанию называют аномально много людей по сравнению с другими.

Повторяющиеся IP-адреса. Если множество голосов поступает с одного IP-адреса или из однотипного диапазона IP (например, из одного региона, страны или сети), что указывает на использование VPN или прокси-серверов.

Необычная активность ночью . Если значительное количество голосов поступает в ночное время, когда естественная активность пользователей ниже, это может быть признаком автоматической накрутки, а также использования ботов или скриптов для автоматического голосования.

Высокая доля голосов от новых или одноразовых аккаунтов. Накрутка с использованием фейковых профилей часто сопровождается массовым созданием новых учетных записей, которые голосуют только один раз.

Мы внимательно следим за активностью на сайте и в Телеграме. После завершения номинирования все «накрученные» голоса, которые покажутся нам подозрительными, будут вычтены из общей суммы. А в зачет пойдут только честные голоса, полученные от наших читателей.

Призываем компании не тратить силы и деньги на недобросовестную конкуренцию!

Вместо этого можно пользоваться вполне легальными способами получить больше голосов:

МОЖНО рассказывать своим клиентам, посетителям, покупателям о том, что компания номинируется на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», и предлагать поучаствовать в номинировании. Чем больше людей узнают о премии, тем более объективным будет результат!

МОЖНО попросить сотрудников своей компании выдвинуть ее в качестве номинанта премии. Важен каждый голос! Да и кому хочется победы больше, чем тем, кто работает в компании?

МОЖНО разместить информацию в социальных сетях и на сайте компании, чтобы как можно больше людей узнали о премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Специально для этого мы даже приготовили промо-материалы.