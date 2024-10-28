Медведев назвал президента Грузии марионеткой

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили марионеточным президентом, отказывающимся принимать результаты выборов. Об этом экс-президент написал в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter), заблокированной в РФ.

«Президент-марионетка Грузии отказалась принять итоги выборов и пошла против Конституции, призвав к перевороту. Стандартная практика в таких случаях — отстранение от должности и арест» (The puppet president of Georgia refused to accept the election and went against the Constitution by calling for a coup. The standard practice in such cases is removal from office and arrest), — написал Медведев.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги прошедших выборов, и призвала граждан выйти на митинг против их результатов, назвав действующее правительство нелегитимным.

На митинге в понедельник она обратилась к демонстрантам и заявила: «Вы не проиграли выборы. Ваш голос был украден». Сама акция протеста обошлась без происшествий. На ней оппозиция потребовала повторных выборов в парламент.