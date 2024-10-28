Акция протеста против результатов выборов в Тбилиси: главное к этому часу

В Тбилиси сторонники оппозиции вечером 28 октября начали собираться на акцию против результатов парламентских выборов. Об этом сообщает Sputnik Грузия и ТАСС.

Первые демонстранты — около трехсот человек — подошли к зданию парламента на проспекте Руставели. Вскоре после этого участники акции протеста перекрыли проспект Руставели. Силовики подтягиваются на прилегающие к парламенту улицы и перекрывают автомобильное движение.

Возле грузинского парламента много людей с флагами Грузии и Евросоюза. Местами продают и флаги Украины.

Лидеры оппозиции вечером в понедельник встречаются с западными дипломатами в отеле Tbilisi Marriott недалеко от парламента. Там же находится прибывший сегодня в Тбилиси премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по поводу визита которого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал следующее: «Что бы ни говорил господин Орбан во время своего визита в Грузию, он не представляет Европейский союз». В ЕС также раскритиковали Орбана за поздравление «Грузинской мечты» с победой на парламентских выборах.

На выходе из отеля Tbilisi Marriott Орбана освистали.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает итоги прошедших выборов, и призвала граждан выйти 28 октября в 19:00 (18:00 по Москве) на митинг против их результатов, назвав действующее правительство нелегитимным.

В интервью агентству Reuters Зурабишвили отметила, что протестующие не будут посягать на конституционный строй и сама она не поддержит подобные действия: «Они просто защищают свои конституционные права», заявила она.

Президент Грузии прибыла на акцию протеста спустя 40 минут после ее начала. К ее появлению в центре уже собралось несколько тысяч человек.

По данным ЦИК, после завершения подсчета данных избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,91%. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Грузинская оппозиция оказалась не согласна с результатами. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все обвинения в подтасовке итогов парламентских выборов являются ложными, а отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями. С победой его поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян.