«Тотальная фальсификация». Президент Грузии Зурабишвили призвала граждан выходить на акции протеста после выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты субботних парламентских выборов, по итогам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Она назвала их сфальсифицированными. Об этом 27 октября сообщает грузинское издание Ambebi.GE.

«Это была тотальная фальсификация», — заявила Зурабишвили на брифинге, организованному после парламентских выборов.

По ее словам, для этих целей были использованы современные технологии. Глава Грузии также выразила благодарность избирателям, голосовавшим за «европейское будущее страны», но подчеркнула, что их голоса были «тотально захвачены». В связи с этим, по ее мнению, граждане должны выразить свое несогласие, участники протестов планируют собраться в центре Тбилиси.

«Мы хотели бы пригласить вас <…>, чтобы вместе мы могли заявить миру, что мы не признаем эти выборы», - добавила Зурабишвили.

По данным ЦИК, после завершения подсчета данных избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,91%. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Грузинская оппозиция оказалась не согласна с результатами. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все обвинения в подтасовке итогов парламентских выборов являются ложными, а отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями. С победой его поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как считает грузинский политолог Васо Капанадзе, от этих выборов зависит, удастся ли Грузии избавиться от западного давления и стать суверенной страной. «Фонтанка» поговорила с экспертом о том, что ждет поляризированное общество в ближайшем будущем.