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Общество ЦИК Грузии сообщил о победе «Грузинской мечты» на парламентских выборах

ЦИК Грузии сообщил о победе «Грузинской мечты» на парламентских выборах

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8 комментариев

Правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу на состоявшихся в субботу парламентских выборах. Результаты 27 октября объявил председатель Центризбиркома Грузии Георгий Каландаришвили.

По его словам, обработаны данные с 3100 избирательных участков из общего количества 3111. Одиннадцать участков находятся за рубежом, поступившие оттуда данные обработают позже, пишет «Интерфакс».

Глава ЦИК сообщил, что на выборах победила правящая партия «Грузинская мечта», за которую проголосовали 54,2 процента избирателей. Пятипроцентный проходной барьер преодолели партии «Коалиция за перемены» — 10,92 процента, «Единое национальной движение» — 10,12 процента, «Сильная Грузия» — 8,72 процента и «За Грузию» — 7,76 процента.

Комментируя итоги выборов, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что заседание новоизбранного парламента состоится в течение десяти дней, даже если президент Саломе Зурабишвили не назначит его, передает РИА Новости.

Кобахидзе добавил, что отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями.

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Комментарии
8
282437267
9 минут
вот и закончилось процветание страны..
Rostik37
6 минут
Вот! Скоро в Грузии начнётся неразбериха. Только грузинам горы помогать будут. Они ведь дома!
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