«Не отражают волю народа». Грузинская оппозиция не признала результаты выборов

Партия «Гахария за Грузию» вслед за тремя крупнейшими оппозиционными партиями не признала результатов субботних парламентских выборов. Об этом заявил глава партии, бывший премьер-министр Георгий Гахария, передает ТАСС в воскресенье, 27 октября.

«Те результаты, которые были опубликованы, конечно, не отражают волю грузинского народа», — сказал Гахария.

В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все обвинения в подтасовке итогов парламентских выборов являются ложными. По его мнению, у оппозиции нет ресурсов для протеста, пишет «Интерфакс».