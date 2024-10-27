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Общество «Не отражают волю народа». Грузинская оппозиция не признала результаты выборов

«Не отражают волю народа». Грузинская оппозиция не признала результаты выборов

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12 комментариев

Партия «Гахария за Грузию» вслед за тремя крупнейшими оппозиционными партиями не признала результатов субботних парламентских выборов. Об этом заявил глава партии, бывший премьер-министр Георгий Гахария, передает ТАСС в воскресенье, 27 октября.

«Те результаты, которые были опубликованы, конечно, не отражают волю грузинского народа», — сказал Гахария.

В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все обвинения в подтасовке итогов парламентских выборов являются ложными. По его мнению, у оппозиции нет ресурсов для протеста, пишет «Интерфакс».

«В условиях проведения выборов с помощью электронного голосования что-то подделать невозможно, технически невозможно», — ответил премьер-министр Грузии, подчеркнув, что после утверждения правительства все процессы в стране продолжатся в обычном режиме.

Кобахидзе также заявил, что отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями.

С победой Кабахидзе поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Последовательное развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики правительства Армении», — заявил Пашинян, отметив, что благодаря совместным усилиям правительства двух стран сотрудничество между ними будет стабильно развиваться и расширяться.

Согласно последним данным ЦИК республики, победу на парламентских выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» (54,2% голосов). Пятипроцентный проходной барьер преодолели партии «Коалиция за перемены» — 10,92%, «Единое национальной движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,72% и «За Грузию» — 7,76%.

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Комментарии
12
Рострелли
40 минут
Если сложить все проценты, то получается 87,5%. А где еще 12,5%?
Гость
10 минут
сколько потрачено из бюджета РФ?
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