«Не отражают волю народа». Грузинская оппозиция не признала результаты выборов

Партия «Гахария за Грузию» вслед за тремя крупнейшими оппозиционными партиями не признала результатов субботних парламентских выборов. Об этом заявил глава партии, бывший премьер-министр Георгий Гахария, передает ТАСС в воскресенье, 27 октября.
«Те результаты, которые были опубликованы, конечно, не отражают волю грузинского народа», — сказал Гахария.
В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все обвинения в подтасовке итогов парламентских выборов являются ложными. По его мнению, у оппозиции нет ресурсов для протеста, пишет «Интерфакс».
«В условиях проведения выборов с помощью электронного голосования что-то подделать невозможно, технически невозможно», — ответил премьер-министр Грузии, подчеркнув, что после утверждения правительства все процессы в стране продолжатся в обычном режиме.
Кобахидзе также заявил, что отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями.
С победой Кабахидзе поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Последовательное развитие отношений с Грузией является одним из приоритетов внешней политики правительства Армении», — заявил Пашинян, отметив, что благодаря совместным усилиям правительства двух стран сотрудничество между ними будет стабильно развиваться и расширяться.
Согласно последним данным ЦИК республики, победу на парламентских выборах одержала правящая партия «Грузинская мечта» (54,2% голосов). Пятипроцентный проходной барьер преодолели партии «Коалиция за перемены» — 10,92%, «Единое национальной движение» — 10,12%, «Сильная Грузия» — 8,72% и «За Грузию» — 7,76%.
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