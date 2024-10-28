Стало известно, когда в Россию доставят тела погибших в Непале альпинистов

Тела пятерых российских альпинистов, трагически погибших при спуске с Дхаулагири в Непале в начале октября, доставят в Россию 9 ноября. Для скорейшей репатриации прилагаются все возможные усилия, сообщил «Фонтанке» 28 октября член Федерации альпинизма Ленинградской области, курирующий экспедицию.

«Российское посольство и непальская ритуальная компания делают всё возможное», — рассказал альпинист.

Как сообщил инструктор Школы альпинизма Санкт-Петербурга, которая занималась организацией восхождения, Тихон фон Штакельберг, вернуть тела на Родину раньше 9 ноября не получится.

По информации ТАСС, задержка транспортировки тел в Россию связана с непальскими праздниками, во время которых работа служб в стране затормаживается. А причина гибели спортсменов может быть связана с неосторожностью кого-то из участников при движении по крутому снежно-ледовому склону, нарушением правил организации страховки или с лавиной.

Член федерации альпинизма, курирующий восхождения, в разговоре с нашим журналистом отметил, что названные на сегодняшний причины — лишь догадки. В первую очередь из-за отсутствия свидетелей. «Истину сейчас никто не установит», — добавил спортсмен.

Тела альпинистов спустили со склона Дхаулагири с высоты 7 000 метров 16 октября. О том, когда и где пройдет прощание с погибшими россиянами, один из которых петербуржец, пока не сообщается.

Напомним, что погибших альпинистов нашли на непальской горе 8 октября. При восхождении погибли Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, а также директор Школы альпинизма Санкт-Петербурга и организатор экспедиции Александр Душейко. Когда погибших спортсменов нашли, они были в связке. Шестой член экспедиционной группы — петербуржец Валерий Шамало — остался в живых. Его спасли плохое самочувствие и удача. В Непал альпинисты прибыли 31 августа, по графику экспедиция должна была продлиться 35 дней и закончиться 5 октября.