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Общество Происшествия «Их сдуло ветром». Мать выжившего в Непале альпиниста из Петербурга рассказала, как погибла группа и что спасло её сына

«Их сдуло ветром». Мать выжившего в Непале альпиниста из Петербурга рассказала, как погибла группа и что спасло её сына

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1 комментарий

Тела пятерых российских альпинистов нашли на высоте более 7 тысяч метров в Непале утром 8 октября. Профессиональные спортсмены погибли при спуске с Дхаулагири. Из команды в живых остался только один — 59-летний петербуржец Валерий Шамало. 

Как рассказала «Фонтанке» мать выжившего Тамара, сына спасло состояние здоровья. Он не стал рисковать. По словам женщины, во время одного из прошлых восхождений мужчина заработал себе воспаление легких. Также в той экспедиции альпинист получил обморожение и лишился пальцев. 

«С легкими у него не в порядке. Поэтому он остановился в лагере. Он не пошел дальше», – сказала Тамара Шамало. 

О том, что Валерий Шамало отказался от восхождения по причине плохого самочувствия, также подтвердили в Федерации альпинизма России.

Женщина отметила, что остальных членов группы сбил с ног сильный ветер. «Группа пошла на восхождение. Их сдуло там ветром. Он долго их ждал, а потом подключили спасательные средства, и выяснилось, что их сдуло ветром», – добавила мать единственного выжившего. 

Инструктор Школы альпинизма Санкт-Петербурга, которая организовала восхождение, и хороший приятель Валерия — Тихон фон Штакельберг — рассказал «Фонтанке», что альпиниста спасло то, что «он прикинул, что поздно очень вышли и спускаться придется ночью, и поэтому развернулся». Также фон Штакельберг отметил, что Валерий Шамало знаменит своей удачливостью и везением, а смерть не раз обходила его стороной в самый последний момент. 

При восхождении погибли Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой, а также директор Школы альпинизма Санкт-Петербурга и организатор экспедиции Александр Душейко. Когда погибших спортсменов нашли, они были в связке. Их тела все еще остаются на заснеженном непальском леднике. 

Страхового покрытия не хватает на эвакуацию тел погибших. Федерация альпинизма Ленобласти и школа альпинизма начали сбор средств. На данный момент родственникам необходимо порядка 15 тысяч долларов.

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Комментарии
2
leningrad45
17 минут
Кому, и что доказали?
geokarma24
1 минута
Доигрались со Смертью.
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