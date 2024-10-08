Российские альпинисты погибли в Непале. Один — из Петербурга

При восхождении на гору Дхаулагири в Непале погибли пять российских альпинистов, в том числе петербуржец. Они пропали без вести 6 октября. Их тела обнаружил спасательный вертолет на высоте более 7 тысяч метров, пишет издание The Himalayan Times 8 октября.

Погибшие — Александр Душейко, а также Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. Они собирались покорить гору Дхаулагири высотой 8167 метров. Предполагается, что они упали с высоты из-за обрыва связки.

Александр Душейко — из Петербурга, указано на сайте Федерации альпинизма России. В 2022 году он был удостоен звания «Снежный барс».

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