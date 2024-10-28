В Колпинском районе построят дороги для подъезда к участкам, выделенным многодетным семьям

Сегодня на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства были внесены соответствующие изменения в проект планировки территории.

Будет построен участок двухполосной Колпинской улицы протяженностью 245 м, здесь будут тротуары и велодорожка. Также, в соответствии с государственной программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга, будет построено 4 внутриквартальных проезда: 56 м, 270 м, 300 м и 397 м.

«На днях в Понтонном завершена масштабная реконструкция теплосетей — обновлено более пяти километров трубопроводов, — рассказал Александр Беглов. — Строительство новых дорог обеспечит транспортную доступность участков, которые город передает многодетным семьям».