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Авто Город В Колпинском районе построят дороги для подъезда к участкам, выделенным многодетным семьям

В Колпинском районе построят дороги для подъезда к участкам, выделенным многодетным семьям

Общая протяженность участка Колпинской улицы и четырех подъездов к участкам, которые планируется построить в поселке Понтонный в Колпинском районе Петербурга, составит почти 1,3 км.

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Сегодня на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства были внесены соответствующие изменения в проект планировки территории.

Будет построен участок двухполосной Колпинской улицы протяженностью 245 м, здесь будут тротуары и велодорожка. Также, в соответствии с государственной программой развития транспортной системы Санкт-Петербурга, будет построено 4 внутриквартальных проезда: 56 м, 270 м, 300 м и 397 м.

«На днях в Понтонном завершена масштабная реконструкция теплосетей — обновлено более пяти километров трубопроводов, — рассказал Александр Беглов. — Строительство новых дорог обеспечит транспортную доступность участков, которые город передает многодетным семьям».

Недавно Смольный также определился с территориями, где многодетные семьи получат участки — все они находятся в Ломоносовском районе Ленобласти.

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