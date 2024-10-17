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Город Общество Смольный определился, где будет выдавать участки для многодетных семей. «Фонтанка» публикует полный список

Смольный определился, где будет выдавать участки для многодетных семей. «Фонтанка» публикует полный список

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8 комментариев

Смольный представил список участков, на которые могут претендовать многодетные семьи. Все участки расположены в Ломоносовском районе Ленобласти. Проект распоряжения комитета имущественных отношений об утверждении адресной программы 17 октября был опубликован для прохождения антикоррупционной экспертизы.

В перечне 421 участок площадью от 12 до 15 соток, большинство — на территории Гостилицкого городского поселения у деревни Клясино, часть — в Лебяженском городском поселении.

Проект распоряжения комитета имущественных отношений

По этой программе семьи, которые имеют трех и более детей, могут бесплатно получить в собственность участок для индивидуального жилищного или дачного строительства. Однако в соответствующем законе есть ряд условий. На землю могут претендовать семьи, в которых трое и больше несовершеннолетних детей. Чтобы получить участок под строительство дома, получатель должен быть городским очередником, то есть стоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на учете нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий. Чтобы получить участок для ведения садоводства для собственных нужд, семья должна не иметь в собственности или пользовании других участков и стоять на учете в качестве нуждающихся в участке под садоводство.

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Комментарии
8
282694747
1 час
Гетто пьяного криминала
DEMOMON
1 час
Вот туда цыгане и поедут.
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