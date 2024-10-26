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Общество «Самый злостный мошенник» Великобритании приговорен к пожизненному за насилие над 70 детьми в интернете

«Самый злостный мошенник» Великобритании приговорен к пожизненному за насилие над 70 детьми в интернете

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2 комментария

26-летний житель Северной Ирландии Александр Маккартни был приговорен к пожизненному наказанию по делу о насилии над детьми в интернете. Об этом 25 октября рассказывает The Guardian.

Маккартни признал себя виновным по 185 пунктам обвинения, среди которых — шантаж, совращение детей, создание и распространение детской порнографии. Ему также вменяется и непредумышленное убийство, поскольку одна из пострадавших от его действий, 12-летняя девочка, покончила с собой.

Дело Александра Маккартни стало одним из крупнейших в истории кэтфишинга (создание поддельной личности в сети интернет для мошенничества или обмана). Он выдавал себя за молодую девушку, чтобы подружиться с другими девушками в Snapchat, а затем шантажировал их, и считается самым злостным мошенником в Великобритании.

По данным полиции, от действий Маккартни пострадали 70 детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Всего же своей целью он выбрал 3500 детей в 30 странах.

Маккартни проведет в тюрьме не менее 20 лет с учетом нескольких сроков заключения, которые он будет отбывать одновременно.

Заседая в королевском суде Белфаста, судья О'Хара сказал: «По моему мнению, действительно трудно представить себе сексуального извращенца, который представляет большую опасность, чем этот ответчик. Не было случая, подобного настоящему, когда ответчик использовал социальные сети в промышленных масштабах, чтобы причинить такой ужасный и катастрофический вред молодым девочкам, вплоть до смерти 12-летней девочки». В некоторых случаях Маккартни требовал, чтобы его жертвы вовлекали младших братьев и сестер, включая жертв в возрасте от трех до пяти лет, сообщил О'Хара суду.

В период с 2016 по 2019 год Маккартни несколько раз арестовывали, но он продолжал совершать правонарушения, несмотря на условия освобождения под залог, пока его не заключили под стражу.

Во время рейда в доме Маккартни полиция обнаружила 64 устройства для связи с жертвами, на 12 из них стояло по четыре эмулятора других девайсов и операционных систем, а внутри каждого хранилось по 760 папок с фотографиями жертв.

Кэтрин Киранс, исполняющая обязанности главы отдела по расследованию тяжких преступлений в Службе государственного обвинения Северной Ирландии, заявила, что это дело было «одним из самых удручающих и масштабных случаев сексуального насилия над детьми», которые они когда-либо видели.

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Комментарии
2
Slava_Rossii2
59 минут
А в чём насилие, если девушки добровольно рассылали свои голые фото виртуальной подружке?
Igor_SPb
32 минуты
"В период с 2016 по 2019 год Маккартни несколько раз арестовывали, но он продолжал совершать правонарушения" - и что же сподвигло блюстителей закона наконец-то прекратить это "насилие над детьми"? Кого-то из влиятельных чиновников зацепил невзначай?
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