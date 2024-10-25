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Власть Общество «Если мы для вас работаем, надо это ценить»: вологодский губернатор потребовал благодарить его за работу

«Если мы для вас работаем, надо это ценить»: вологодский губернатор потребовал благодарить его за работу

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27 комментариев

Вологодский губернатор Георгий Филимонов 25 октября на мероприятии, посвященном празднику работников сельского хозяйства, отчитал одного из присутствующих в зале за пользование мобильным телефоном во время встречи и упрекнул в неуважении к своей работе.

Глава региона опоздал на встречу на полтора часа и возмутился, увидев, как один из посетителей собрания смотрит в телефон во время его речи.

«Если мы для вас работаем, надо это ценить и говорить спасибо, быть благодарными. Работаем мы, в том числе, для отрасли (сельскохозяйственной- ред.)», — отчитал мужчину Филимонов, рассказав, что сам он работает 24/7.

Далее в своей экспрессивной речи глава региона сравнил мероприятие, на которое пришел, с буффонадой и заявил: «Мне что, перед вами на мостик становиться, что ли? Сальто прыгать назад? Я в цирке не работаю. Товарищи аграрии, услышьте меня, пожалуйста, вовремя!»

В ходе мероприятия Филимонов также выгнал съемочную группу телеканала «Русский Север», после чего работала лишь камера пресс-службы губернатора. «Это запись для внутреннего потребления, вы понимаете да? <…> Мы ее в эфир не выдаем», — сказал губернатор и призвал журналистов телеканала остановить запись. Журналистка обратила внимание главы региона на то, что присутствующие ждали его полтора часа, но он ответил: «Ничего страшного, отключайтесь. Это нельзя пускать в эфир».

Новый губернатор Вологодской области Георгий Филимонов 26 сентября вышел на инаугурацию под песню «Небо славян» от рок-группы «АлисА», а перед этим показал кадры из своей приемной, где на стенах висят портреты революционеров и советских государственных деятелей Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Феликса Дзержинского и Лаврентия Берии.

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Комментарии
29
iamback
35 минут
а в чем заключалась его работа для аграриев?
Kit.
42 минуты
Право первой ночи не требовал? А зря.
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