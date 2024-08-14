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    Сталин, Берия, Дзержинский. Вологодский губернатор показал интерьер своей приемной

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    8 комментариев
    Фото: телеграм-канал ВРИО Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова
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    Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал кадры из своей приемной. На стенах висят портреты революционеров и советских государственных деятелей Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Феликса Дзержинского и Лаврентия Берия. Видео в среду, 14 августа, появилось в телеграм-канале чиновника.

    телеграм-канал ВРИО Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

    «По многочисленным просьбам, которые адресуют мне наши уважаемые земляки, мои друзья, соратники, подписчики, кратко показываю интерьер приемной», — сказал глава региона.

    Филимонов продемонстрировал картины на стенах, на одной из которых ему пожимает руку Иосиф Сталин. «Висит в приемной. Подарили не так давно. Концептуально», — прокомментировал он картину с генсеком и участником революции 1917 года.

    Также в приемной висят картины с Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным: портреты генкомиссара государственной безопаности СССР Лаврентия Берии и основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

    Кроме того, есть портрет Владимира Путина, изображения Георгия Победоносца и плакат, стилизованный под сериал «Слово пацана». На последнем написано «Слово губернатора».

    Врио губернатора Вологодской области неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», в котором публикуют цитаты большевика, революционера и советского лидера.

    Фото: телеграм-канал ВРИО Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова

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    Вологодская область
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    Комментарии 8

    27503938214 Авг 2024 в 15:23
    прид урок
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