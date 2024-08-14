Сталин, Берия, Дзержинский. Вологодский губернатор показал интерьер своей приемной

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов показал кадры из своей приемной. На стенах висят портреты революционеров и советских государственных деятелей Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Феликса Дзержинского и Лаврентия Берия. Видео в среду, 14 августа, появилось в телеграм-канале чиновника.

Филимонов продемонстрировал картины на стенах, на одной из которых ему пожимает руку Иосиф Сталин. «Висит в приемной. Подарили не так давно. Концептуально», — прокомментировал он картину с генсеком и участником революции 1917 года.

«По многочисленным просьбам, которые адресуют мне наши уважаемые земляки, мои друзья, соратники, подписчики, кратко показываю интерьер приемной», — сказал глава региона.

Также в приемной висят картины с Владимиром Лениным и Иосифом Сталиным: портреты генкомиссара государственной безопаности СССР Лаврентия Берии и основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

Кроме того, есть портрет Владимира Путина, изображения Георгия Победоносца и плакат, стилизованный под сериал «Слово пацана». На последнем написано «Слово губернатора».



Врио губернатора Вологодской области неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», в котором публикуют цитаты большевика, революционера и советского лидера.