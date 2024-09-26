Новый губернатор Вологодской области вышел на инаугурацию под «Небо славян»

Новый губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вышел на инаугурацию под песню «Небо славян» от рок-группы «АлисА». Видео с церемонии появилось 26 сентября в его соцсетях.

Перед торжественной церемонией ансамбль спел песню о Вологде, но затем музыкальное сопровождение приобрело более решительное настроение. Георгий Филимонов собрал вокруг себя команду, каждый из участников которой был облачен в толстовку с надписью «Команда Филимонова», выкрикнул: «Один за всех, и все за одного!» — и дал старт песне «Небо славян».