Новый губернатор Вологодской области вышел на инаугурацию под «Небо славян»

Новый губернатор Вологодской области Георгий Филимонов вышел на инаугурацию под песню «Небо славян» от рок-группы «АлисА». Видео с церемонии появилось 26 сентября в его соцсетях.
Перед торжественной церемонией ансамбль спел песню о Вологде, но затем музыкальное сопровождение приобрело более решительное настроение. Георгий Филимонов собрал вокруг себя команду, каждый из участников которой был облачен в толстовку с надписью «Команда Филимонова», выкрикнул: «Один за всех, и все за одного!» — и дал старт песне «Небо славян».
Под рок-группу «АлисА» губернатор поднялся на сцену, крепко обнял своих коллег, а после началась церемония инаугурации. Начальник департамента внутренней политики Денис Дворников поддержал атмосферу мероприятия и сыграл на барабанах.
Георгий Филимонов является заслуженным мастером спорта и членом сборной по кикбоксингу. Закончил РУДН в 2003 году, а после работал в администрации президента. Ранее, исполняя обязанности врио губернатора Вологодской области, Филимонов показал кадры из своей приемной. На стенах висели портреты революционеров и советских государственных деятелей — Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Феликса Дзержинского и Лаврентия Берии. При этом мужчина неоднократно делал репосты из телеграм-канала «Иосиф Сталин», в котором публикуют цитаты деятелей.