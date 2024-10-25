Суд в Петербурге вынес приговор фигурантам «дела Revil». На хакеров ранее пожаловался Байден

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор четверым участникам хакерской группировки Revil. Как сообщили «Фонтанке» 25 октября в Объединенной пресс-службе судов, Артем Заец и Алексей Малоземов были признаны виновными в неправомерном обороте средств платежа (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и получили четыре с половиной года и пять лет в колонии общего режима соответственно.

По той же статье были осуждены Даниил Пузыревский и Руслан Хансвяров. Но суд также признал их виновными в использовании и распространении вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ) и отправил в колонию на пять с половиной и шесть лет соответственно.

Также суд постановил обратить в доход государства имущество и денежные средства осужденных. У Даниила Пузыревского конфисковали 268 млн рублей, 422,6 тысячи долларов США и 1 млн евро, наручные часы марки Audemars Piguet, а также автомобили BMW, Porsche, «УАЗ», два MITSUBISHI и SUBARU. У Алексея Малоземова конфисковали 9 млн рублей, 180 долларов США, ювелирные изделия марки Cartier и часы Hublot, а также автомобиль BMW. У Руслана Хансвярова — автомобиль AUDI.

О раскрытии хакерской группировки REvil еще в январе 2022 года сообщила ФСБ РФ. По версии следствия, хакеры посягали «на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний». Проще говоря, распространяли вирусы-вымогатели, которые блокировали доступ компаний к устройствам. За возвращение к нему они требовали рекордные выкупы.

Сообщили об этом российским правоохранителям американские коллеги. По информации The New York Times, президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным на саммите в Швейцарии призвал РФ принять меры по пресечению деятельности киберпреступников, действующих на ее территории. После этого хакеры пропали с просторов даркнета.