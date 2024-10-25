«Кольцо сжимается»: Путин рассказал подробности о блокированных в Курской области 2 тысячах солдат ВСУ

Площадь территории в Курской области, где блокированы около 2000 украинских военных, составляет 6 на 15 км. Об этом 25 октября сообщил в интервью Павлу Зарубину президент России Владимир Путин.

По его словам, вооруженные силы России создали «надежное кольцо вокруг противника в Курской области и сейчас сжимают его», однако ВС РФ гарантируют пленным «жизнь, безопасность, нормальное обращение».

«Внутри „анклава“ ВСУ в Курской области нарастает паника, их командиры расстреливают своих же при первой попытке сдачи в плен», — заявил президент России и добавил, что ВСУ пытаются деблокировать окруженные подразделения, но без успеха, а «командиры скрывают окружение» от солдат.

Также Путин отметил, что ВС РФ успешно отражают все попытки контрнаступления противника.