«Мы можем получить ситуацию 90-х годов». В Госдуме поддержали повышение ключевой ставки ЦБ

Инфляцию нельзя «отпускать на свободу», иначе можно получить ситуацию 90-х годов, когда показатель достигал трехзначных чисел. Поэтому рост цен нужно сдерживать, в том числе с помощью повышения ключевой ставки. Такие мнение 25 октября высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Период жесткой денежно-кредитной политики сохранится для того, чтобы сбивать инфляцию, которую ни в коем случае нельзя отпускать на свободу», — сказал парламентарий радио «Маяк».

Иначе, по его словам, «мы можем получить ситуацию 90-х годов», когда инфляция измерялась трехзначными числами.

«В результате рухнуло и производство, и та заработная плата, которая росла вроде быстро, обесценивалась намного быстрее, чем рост доходов. Поэтому, несмотря на критику Центрального банка, важно держать позицию жесткую и добиваться, в том числе с помощью повышения ключевой ставки, снижения инфляции», — сказал Аксаков.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21%. Регулятор предупредил, что может сделать это снова на ближайшем заседании в декабре. В его прогноз заложено повышение до 22% или 23% до конца года.