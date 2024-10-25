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Общество «Мы можем получить ситуацию 90-х годов». В Госдуме поддержали повышение ключевой ставки ЦБ

«Мы можем получить ситуацию 90-х годов». В Госдуме поддержали повышение ключевой ставки ЦБ

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31 комментарий

Инфляцию нельзя «отпускать на свободу», иначе можно получить ситуацию 90-х годов, когда показатель достигал трехзначных чисел. Поэтому рост цен нужно сдерживать, в том числе с помощью повышения ключевой ставки. Такие мнение 25 октября высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Период жесткой денежно-кредитной политики сохранится для того, чтобы сбивать инфляцию, которую ни в коем случае нельзя отпускать на свободу», — сказал парламентарий радио «Маяк».

Иначе, по его словам, «мы можем получить ситуацию 90-х годов», когда инфляция измерялась трехзначными числами.

«В результате рухнуло и производство, и та заработная плата, которая росла вроде быстро, обесценивалась намного быстрее, чем рост доходов. Поэтому, несмотря на критику Центрального банка, важно держать позицию жесткую и добиваться, в том числе с помощью повышения ключевой ставки, снижения инфляции», — сказал Аксаков.

Совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку с 19% до 21%. Регулятор предупредил, что может сделать это снова на ближайшем заседании в декабре. В его прогноз заложено повышение до 22% или 23% до конца года.

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Комментарии
31
Garik.Maremanov.1-1
1 час
Да, нынешнее руководство страны не успокоится, пока окончательно экономику не добьет.
alexadmin
1 час
Ну как не вспомнить рефрен последних 20 лет: "Вы что, хотите как в девяностые???"
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