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Образ жизни тест Детям за вас стыдно или вы имбовые родители? Узнайте, пройдя наш тест на сленг

Детям за вас стыдно или вы имбовые родители? Узнайте, пройдя наш тест на сленг

В нём всего 15 вопросов, но за ними — целый удивительный мир

1 183
1 комментарий

Эти девочки только что увидели, что дед ногтей нагрыз. Вы понимаете, о чём речь?

Современные подростки вроде бы говорят по-русски, но взрослые иногда совсем не могут понять, что они обсуждают. А всё из-за масиков, тюбиков и других слов, которые появляются в молодежном сленге с завидной регулярностью. А вам придется долго разбираться в зумерском лепете или вы уже свободно на нём общаетесь?

ТЕСТПройден 229 раз
1 / 15

Сигма в молодежном сленге — это?

  • Некие «крутые парни», которым не нужно общественное одобрение, но они всё равно его получают

  • Среднестатистический человек с самыми простыми вкусами

  • Отрицательный персонаж, который влюблен только в себя

2 / 15

Всё чаще мы слышим: «Да он какой-то скуф». Что это значит?

  • Это молодой мужчина, который пытается выглядеть взрослым, но при этом ведет себя как ребенок

  • Взрослый мужчина, который ухаживает за своим внешним видом, занимается спортом и строит успешный бизнес

  • Это мужчина средних лет, который не ухаживает за собой, не занимается спортом и ест вредную пищу

3 / 15

Многие девушки хотят, чтобы их молодой человек был масик, что это за тип парней?

  • Заботливый, любящий молодой человек, уважающий свою девушку, ее интересы и мнение

  • Грамотный манипулятор, делающий всё ради своей выгоды, но при этом умеющий красиво ухаживать

  • Состоятельный парень, который красиво ухаживает, заваливает подарками и решает финансовые проблемы девушки.

4 / 15

Штрих — это? Нет, не след от карандаша…

  • Типичный маменькин сынок, который во всём ее слушается и советуется по каждому поводу

  • Мужчина, который не имеет собственного мнения и ведет себя по-бабски

  • Отрицательный герой, опасный человек

5 / 15

А теперь угадайте, что означает слово «имбовый»?

  • Глупый, непривлекательный, хилый

  • Классный, крутой, невероятно сильный

  • Оторванный от реальности

6 / 15

Ваш друг не сдал экзамен и говорит, что он тильтанул. Что он сделал?

  • Расстроился, утратил способность продолжать делать то, что делал

  • Выбрал неправильный вариант ответа и растерялся

  • Захотел пересдать экзамен заново, но у него нет на это времени

7 / 15

Чиназес — это слово-мем в молодежном сленге, но какое у него значение?

  • Это ситуация, когда вы с подругой влюбились в одного парня

  • Это ситуация, когда ты не знаешь, что делать

  • Это ситуация, когда случается что-то хорошее

8 / 15

Так-так, а теперь сложнее, что такое стэшинг?

  • Это отношения, когда один партнер по каким-либо причинам скрывает другого от своих родственников и близких друзей

  • Это свободные отношения, когда оба партнера проводят время вместе, но при этом могут встречаться с другими людьми

  • Это традиционные отношения, когда мужчина работает, а женщина сидит дома и воспитывает детей

9 / 15

Что означает, когда говорят, что девушка пикми?

  • Тип девушек, которые избегают мужского внимания в силу своей застенчивости

  • Тип девушек, которые своим поведением пытаются привлечь внимание парня

  • Тип девушек, которые сами себя обеспечивают и не нуждаются в финансах

10 / 15

Вот и от еды прилетело… Босс КФС — это?

  • Человек, любящий питаться фастфудом

  • Человек, который работает в сети быстрого питания

  • Человек, имеющий избыточный вес

11 / 15

Ох, еще одно сложное слово — найк про…

  • Это девушки, которые носят оверсайз одежду

  • Это девушки, которые носят обтягивающую одежду

  • Это девушки, которые носят только женственную одежду

12 / 15

Ш-общительна — это?..

  • Оскорбительная характеристика девушки, намекающая на ее низкие моральные принципы

  • Положительная характеристика девушки, намекающая на ее высокие коммуникативные навыки в общении

  • Характеристика девушки, которая не любит общаться по телефону, а только голосовыми сообщениями

13 / 15

Леймовый — это?

  • Страшный, стрёмный

  • Вызывающий сексуальное возбуждение

  • Убогий

14 / 15

А этим точно многие занимаюся — гэтсбить…

  • Публиковать в соцсетях фото или видео только с целью привлечь внимание одного конкретного человека

  • Отписываться от всех в соцсетях с целью привлечения внимания

  • Каждый день публиковать огромное количество фоток в соцсетях

15 / 15

Ну и последнее. «Дед ногтей насыпал» — это что такое?

  • Так стали называть смайлики смеха 😂 в переписке

  • Так стали называть скобочки))) в переписке

  • Так стали называть смайлики черепа 💀 в переписке

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Комментарии
1
Су Люк Ын
24 минуты
каков же бумерский Кринж! очередной Позор!
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