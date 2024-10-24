Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменили реальный срок на условный

Судебная коллегия 24 октября рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов на приговор , вынесенный Раковой Никулинским районным судом Москвы. В итоге срок в пять лет лишения свободы постановили считать условным с испытательным сроком в пять лет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы .

В остальной части приговор оставили без изменений. Как сообщалось ранее, Раковой также назначили штраф в 900 тысяч рублей и на 2,5 года запретили занимать государственные должности. Без изменений оставили и наказания для других фигурантов, в том числе бывшего ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Он тогда получил 4 года условно.