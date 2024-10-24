Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменили реальный срок на условный

Мосгорсуд частично изменил приговор бывшему замминистра просвещения Марине Раковой. Реальный срок, который ей назначили в марте, заменили на условный.
Судебная коллегия 24 октября рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов на приговор, вынесенный Раковой Никулинским районным судом Москвы. В итоге срок в пять лет лишения свободы постановили считать условным с испытательным сроком в пять лет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
В остальной части приговор оставили без изменений. Как сообщалось ранее, Раковой также назначили штраф в 900 тысяч рублей и на 2,5 года запретили занимать государственные должности. Без изменений оставили и наказания для других фигурантов, в том числе бывшего ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Он тогда получил 4 года условно.
Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе судов.
Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, общий ущерб от их действий составил 50 миллионов рублей. Раковой, в частности, вменяли хищение 21 миллиона рублей при исполнении двух государственных контрактов Минпросвещения с Фондом новых форм развития образования, который для их реализации привлек «Шанинку».
Второй эпизод связан с фиктивным трудоустройством 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук, Федеральный институт развития образования (РАНХиГС). В течение нескольких лет они получали зарплату, не появляясь на работе.
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