Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +8

3 м/c,

с-з.

 762мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Пивная экспансия
Вы на "Горном институте" выходите?
Промышленный Петербург
Как узнать, что машину эвакуируют?
Продажи в новостройках упали
Ланьков о войсках Северной Кореи
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменили реальный срок на условный

Экс-замглавы Минпросвещения Раковой заменили реальный срок на условный

2 695
16 комментариев

Мосгорсуд частично изменил приговор бывшему замминистра просвещения Марине Раковой. Реальный срок, который ей назначили в марте, заменили на условный.

Судебная коллегия 24 октября рассмотрела апелляционные жалобы адвокатов на приговор, вынесенный Раковой Никулинским районным судом Москвы. В итоге срок в пять лет лишения свободы постановили считать условным с испытательным сроком в пять лет, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В остальной части приговор оставили без изменений. Как сообщалось ранее, Раковой также назначили штраф в 900 тысяч рублей и на 2,5 года запретили занимать государственные должности. Без изменений оставили и наказания для других фигурантов, в том числе бывшего ректора «Шанинки» Сергея Зуева. Он тогда получил 4 года условно.

Приговор вступил в законную силу, добавили в пресс-службе судов.

Фигуранты были признаны виновными в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следствия, общий ущерб от их действий составил 50 миллионов рублей. Раковой, в частности, вменяли хищение 21 миллиона рублей при исполнении двух государственных контрактов Минпросвещения с Фондом новых форм развития образования, который для их реализации привлек «Шанинку».

Второй эпизод связан с фиктивным трудоустройством 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук, Федеральный институт развития образования (РАНХиГС). В течение нескольких лет они получали зарплату, не появляясь на работе.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Москва Суд Марина Ракова Минпросвещения
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY17
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
rozhkova.ntalya
51 минута
"К пяти годам лишения свободы приговорил во вторник Никулинский райсуд столицы бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову. 40-летнюю экс-чиновницу признали виновной в причастности к мошенническому хищению около 50 млн руб., выделенных на образовательные программы и потерянных бюджетом от устройства на работу «мертвых душ»."(С) Т.е. КАК ХОРОШО И ПАФОСНО ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ)) Ха-ха!
tigr
30 минут
удивляюсь что орден не дали.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
ТОП 5
Новости компаний
Нормы или ощущения? Какой должна быть температура воздуха в квартире
23 октября, 18:00
Банк «Санкт-Петербург» обновляет программу лояльности ЯРКО
23 октября, 16:20
Кампус «Школы 21» впервые появится за полярным кругом
23 октября, 16:13
На месте автоцентра на правом берегу Невы ГК «Лидер Групп» строит новый ЖК «ИСКРА-Сити»
23 октября, 16:05
Жители Приморского района посадили яблони в парке у реки Каменка
23 октября, 15:00
ГК «ПСК» открыла виртуальные туры по Industrial Avenir
23 октября, 14:01
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезон
23 октября, 13:00
Петербуржцы стали чаще выезжать за границу в бархатный сезонСамыми популярными странами для посещения стали Турция, Беларусь и Абхазия — здесь отдохнуло 37% от всех выезжающих за рубеж. В сравнении с показателями 2023 года почти в 2 раза выросла популярность азиатских стран, а билеты на это направление подешевели в среднем на 5%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса покупки авиа и железнодорожных билетов «Купи билет».
23 октября, 12:01
Банк «Санкт-Петербург» улучшает условия вклада «Выгодный старт» и повышает ставку
22 октября, 18:10
Только в октябре: первый этаж дешевле на 300 000 рублей
22 октября, 18:00
Старт продаж второй очереди ЖК «Бионика Заповедная»
22 октября, 17:57
Существенно снижены цены на машино-места в 1-й очереди «Нового Лесснера»
22 октября, 15:30