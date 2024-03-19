Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам

Никулинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову к 5 годам лишения свободы. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Раковой запретили занимать должности на государственной службе в течение 2,5 лет и оштрафовали на сумму в 900 000 рублей.
Бывшего замминистра просвещения оставили на свободе до вступления приговора в силу.
Суд назначил наказание и остальным фигурантам дела. По три года лишения свободы условно получили экс-исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.
Также экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Максим Инкин осуждены соответственно на 4,5 года условно и 3,5 года условно.
Бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев получил четыре года условно за особо крупное мошенничество.