Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам

Никулинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову к 5 годам лишения свободы. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Раковой запретили занимать должности на государственной службе в течение 2,5 лет и оштрафовали на сумму в 900 000 рублей.

Бывшего замминистра просвещения оставили на свободе до вступления приговора в силу.



Суд назначил наказание и остальным фигурантам дела. По три года лишения свободы условно получили экс-исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.

