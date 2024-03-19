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    Бывшего замминистра просвещения Марину Ракову приговорили к 5 годам

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    20 комментариев

    Никулинский суд Москвы приговорил бывшего заместителя главы Минпросвещения Марину Ракову к 5 годам лишения свободы. Ее признали виновной в особо крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    Раковой запретили занимать должности на государственной службе в течение 2,5 лет и оштрафовали на сумму в 900 000 рублей.

    Бывшего замминистра просвещения оставили на свободе до вступления приговора в силу.

    Суд назначил наказание и остальным фигурантам дела. По три года лишения свободы условно получили экс-исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова, проректор РАНХиГС Иван Федотов и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.

    Также экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Максим Инкин осуждены соответственно на 4,5 года условно и 3,5 года условно.

    Бывший ректор «Шанинки» Сергей Зуев получил четыре года условно за особо крупное мошенничество.

    В марте суд возобновил следствие по делу о хищениях против бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой.

    В суде пояснили, что следствие возобновлено в связи с тем, что «характеризующие данные не были исследованы в полной мере». В январе прокурор запросил для Раковой семь лет колонии.

    По этому же делу проходит бывший ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергей Зуев, для которого обвинение потребовало 6,5 года колонии. Для остальных обвиняемых — бывших сотрудников Фонда новых форм развития образования Евгения Зака и Максима Инкина, гражданского мужа Раковой Артура Стеценко, исполнительного директора «Шанинки» Кристины Крючковой и директора Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ивана Федотова — прокурор запросил от трех до пяти с половиной лет. Кроме того, для Раковой и Зуева обвинение попросило назначить штраф в размере 1 миллиона и 900 тысяч соответственно.

    Дело состоит из нескольких эпизодов мошенничества. По версии обвинения, ФНРО заключил с «Шанинкой» два договора, которые предусматривали выполнение разных научных исследований — отчеты по ним были сфальсифицированы, а деньги похищены. Второй эпизод связан с фиктивным трудоустройством 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук, Федеральный институт развития образования (РАНХиГС). По версии обвинения, «мертвые души» несколько лет не появлялись на работе, но получали зарплату, которую вышеупомянутые распределили между собой. Общий ущерб от действий подсудимых составляет 50 миллионов рублей.

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    Комментарии 20

    Гость19 Мар 2024 в 18:12
    Воруй больше, получишь срок меньше!
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 17:57
    Ау ! Напишите, кто не хочет своровать десятки миллионов и получить условный срок ? Только надо исхитриться попасть к тому же судье.
    +0−0
    Гость19 Мар 2024 в 17:14
    Главаря так пока и не взяли?
    +0−0
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