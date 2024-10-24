В Петербурге задержан директор из Узбекистана, обвиняемый в присвоении 6,7 млн долларов

Оперативники уголовного розыска совместно с коллегами из Интерпола задержали в Петербурге гражданина Узбекистана, который уже шесть лет как находится в международном розыске. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 24 октября.

Финал оперативно-разыскных мероприятий состоялся накануне утром у дома 149, корпус 1, по Ленинскому проспекту. 61-летний объект внимания силовиков обвиняется на родине в Ташкенте в особо крупном присвоении бюджетных средств. Будучи директором энергетической компании, он якобы присвоил себе 6 791 884 доллара США, что эквивалентно 203,7 миллиона российских рублей. Обвиняемому заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.