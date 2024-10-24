В Москве ввели мораторий на строительство апартаментов. Ограничение коснется почти 11% первичного рынка столицы

Мэрия Москвы отказалась согласовывать строительство в столице апартаментов, не дождавшись от федеральных властей закона о юридическом статусе такой недвижимости. Об этом 23 октября пишет «Коммерсантъ».

Недовольство чиновников, по информации издания, вызвало отсутствие в апарт-комплексах социальной инфраструктуры. Мораторий коснется почти 11% столичного первичного рынка недвижимости. Девелоперам ничего не остается кроме как попытаться оспорить решение чиновников в суде.

О решении мэрии Москвы объявил на Международном жилищном конгрессе вице-мэр и глава столичного стройкомплекса Владимир Ефимов, пояснив его тем, что у постоянно проживающих в апартаментах нет возможности прописаться на этих площадях и получить социальные услуги. Ефимов уточнил, что все начатые проекты в этом сегменте будут завершены, а город предложит застройщикам при наличии возможности изменить статус строящихся апартаментов на жилье.

Власти впервые предложили принять закон о правовом статусе апартаментов в 2016 году, но документ до сих пор не принят.