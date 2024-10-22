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Происшествия В Челябинске вынесли приговор мужчине, который угрожал отрезать язык учительнице

В Челябинске вынесли приговор мужчине, который угрожал отрезать язык учительнице

2 040
7 комментариев

В Челябинске огласили приговор мужчине, который обматерил учительницу и угрожал «отрезать ей язык». Мировой суд Металлургического района признал 37-летнего Руслана Панченкова виновным в угрозах расправой и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы, пишет 22 октября 74.RU.

Согласно приговору, Панченкову запрещается выходить из места постоянного проживания с 23 до 6 часов, переезжать, а также посещать детские учреждения Челябинска. Все это время он будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Задержанный признал вину, и уголовное дело рассмотрели в особом порядке — без допроса свидетелей и исследования доказательств. Он принес извинения учительнице и заявил, что раскаивается в содеянном. Панченков также отметил, что пытался встретиться с пострадавшей учительницей, но она, по его словам, не захотела. Женщины также не было в суде, она попросила рассмотреть дело без нее.

Отмечается, что у Панченкова четверо детей, хотя в свидетельствах об их рождении в графе «отец» стоит прочерк, есть только мать. Все носят ее фамилию. Мужчина сказал, что является единственным кормильцем в семье, от которого зависят жена, дети и мать — инвалид-колясочник.

Напомним, 19 сентября в челябинской школе № 71 мужчина накинулся с матерной бранью на педагога, попросившего его детей разговаривать на русском, а не цыганском языке, звучали угрозы «отрезать язык». Аудиозапись разговора попала в Сеть. Преподавателю от переживаний стало плохо, ее забрали из школы на скорой.

Сторонники отца заверяли, что педагог накануне довела детей до слез. В одном из классов учатся двое братьев и сестра, всем по 10 лет и все родились и выросли в России. На перемене, по словам друзей семьи, дети разговаривали между собой на родном языке. Это якобы и не понравилось учителю, которая, как утверждают собеседники портала, будто бы забрала у школьников телефоны и начала их ругать, говоря, что для них «нужно построить отдельные школы».

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Комментарии
7
282694747
1 час
Какой такой цыганский язык? Местопроживание данного субъекта проверили?Пакетиков не нашли?
Дондигидон
48 минут
Ф как всегда толерастией занимается и не назыает вещи своими именами.
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