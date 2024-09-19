В Челябинске мужчина обматерил учителя за просьбу к детям говорить на русском языке. К делу подключились СК и МВД

Правоохранительные органы разбираются в конфликте отца учеников школы №71 в Челябинске с преподавательницей математики. Ее просьба к детям общаться на русском языке вывела мужчину из себя, он пришел в школу разбираться. Общение с педагогом закончилось для неё вызовом скорой, а для родителя в полиции. Проверку по двум статьям УК РФ начал Следственный комитет. Подробности 19 сентября сообщает 74.RU.



Отец ученика 19 сентября накинулся с матерной бранью на педагога, попросившую его детей разговаривать на русском, звучали угрозы «отрезать язык». Аудиозапись разговора попала в сеть.

