В Челябинске мужчина обматерил учителя за просьбу к детям говорить на русском языке. К делу подключились СК и МВД

Правоохранительные органы разбираются в конфликте отца учеников школы №71 в Челябинске с преподавательницей математики. Ее просьба к детям общаться на русском языке вывела мужчину из себя, он пришел в школу разбираться. Общение с педагогом закончилось для неё вызовом скорой, а для родителя в полиции. Проверку по двум статьям УК РФ начал Следственный комитет. Подробности 19 сентября сообщает 74.RU.
Отец ученика 19 сентября накинулся с матерной бранью на педагога, попросившую его детей разговаривать на русском, звучали угрозы «отрезать язык». Аудиозапись разговора попала в сеть.
Как рассказали ученики школы, то, как мужчина кричал на педагога, слышали дети и в других классах. В учебное заведение вызвали сотрудников Росгвардии и полиции, которые доставили отца в отдел.
Знакомые преподавательницы с 34-летним стажем встали в соцсетях на ее защиту. При этом сторонники отца заверяют, что педагог накануне довела детей до слез. Знакомые мужчины рассказали журналистам, что его семья относится к представителям кочевого народа. В одном из классов учатся двое братьев и сестра, всем по 10 лет и все родились и выросли в России. На перемене, по словам друзей семьи, дети разговаривали между собой на родном языке. Это якобы и не понравилось учителю, которая, как утверждают собеседники портала, будто бы забрала у школьников телефоны и начала их ругать, говоря, что для них «нужно построить отдельные школы».
Преподавателю от переживаний стало плохо, ей понадобилась помощь медиков. Мужчина дает пояснения правоохранителям по обстоятельствам конфликта.
По результатам проверки будет дана правовая оценка его действиям и принято процессуальное решение, — прокомментировали в региональном главке МВД. Следственный комитет Челябинской области также проводит проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), статьей 213 УК РФ (хулиганство).
В школе №71 ситуацию не комментаруют. Ситуация находится на контроле губернатора Челябинской области, министерства образования и науки региона.