Стричь, кормить и воспитывать: ищем лучшие места для домашних животных в Петербурге

Предложить своего номинанта на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии, авторизоваться и напечатать своими руками название сервиса, который вам нравится больше всего.
Для чего нужна премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Чтобы назвать компании, которым доверяют и которыми гордятся жители Петербурга и Ленобласти. В этом году мы вручим награды уже в шестой раз!
Претендовать на премию в номинации «Сервис года для домашних животных» может любая компания, которая занимается деятельностью, полезной для наших питомцев. Например, производит или продает корм для животных, одежду и аксессуары, обучает их хорошему поведению, лечит и приводит в порядок шерсть — чтобы нам было особенно приятно их гладить. Чем больше раз сервис назовут, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых сервисов для домашних животных и предложим читателям проголосовать за самый лучший из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.
Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. В этом году мы предлагаем выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!