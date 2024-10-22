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Бизнес Город Общество Признание и Влияние события Стричь, кормить и воспитывать: ищем лучшие места для домашних животных в Петербурге

Стричь, кормить и воспитывать: ищем лучшие места для домашних животных в Петербурге

По данным ветеринарной службы Санкт-Петербурга, в городе проживает около 350 тыс. собак и около миллиона кошек. Интересно, какие компании они назвали бы лучшими в номинации «Сервис года для домашних животных»? Но у них — лапки, поэтому выдвигать претендентов на победу придется их хозяевам.

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Предложить своего номинанта на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии, авторизоваться и напечатать своими руками название сервиса, который вам нравится больше всего.

Для чего нужна премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Чтобы назвать компании, которым доверяют и которыми гордятся жители Петербурга и Ленобласти. В этом году мы вручим награды уже в шестой раз!

Претендовать на премию в номинации «Сервис года для домашних животных» может любая компания, которая занимается деятельностью, полезной для наших питомцев. Например, производит или продает корм для животных, одежду и аксессуары, обучает их хорошему поведению, лечит и приводит в порядок шерсть — чтобы нам было особенно приятно их гладить. Чем больше раз сервис назовут, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых сервисов для домашних животных и предложим читателям проголосовать за самый лучший из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. В этом году мы предлагаем выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!

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