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Власть Происшествия За убийство помощника депутата Госдумы обещали 20 млн. Силовики пришли к подозреваемому с кувалдой

За убийство помощника депутата Госдумы обещали 20 млн. Силовики пришли к подозреваемому с кувалдой

2 088
4 комментария

Видео задержания подозреваемых в покушении на убийство помощника депутата Госдумы, бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, публикует 22 октября официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На ролике видно, что силовики пришли к фигурантам не только с огнестрельным оружием, но и с кувалдой.

ТАСС со ссылкой на ГСУ СК по Московской области передаёт, что предполагаемый киллер перед нападением на Алихаджиева следил за ним месяц, за убийство ему обещали 20 миллионов рублей. Предполагаемый исполнитель покушения является гражданином Украины, он был судим в России и на Украине, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

Как писала сегодня утром «Фонтанка», оперативники ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД по Одинцовскому району задержали предполагаемого исполнителя и заказчика преступления. Оба мужчины уже доставлены в следственные органы для дальнейших разбирательств.

10 октября неизвестный открыл огонь по Алихаджиеву на веранде его дома в деревне Лапино. Политик получил четыре огнестрельных ранения, он до сих пор остается в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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Комментарии
4
aprahka
43 минуты
Где то мы уже про кувалду слышали..
FedorGr
12 минут
Написал что стыдно радоваться кувалде. Что это означает отсталость и низкий уровень технического обеспечения.. Вытерли в две секунды. Спасибо.
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