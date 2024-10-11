Ъ: в Подмосковье совершено покушение на экс-зампредседателя правительства Ингушетии

В Подмосковье совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Политик получил два огнестрельных ранения. Об этом 11 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СКР. Обстоятельства произошедшего сообщает ГСУ СК России по Московской области .

Инцидент произошел вечером 10 октября в Одинцово – в деревне Лапино. Неизвестный четыре раза выстрелил из неустановленного оружия, стоя на веранде дома. Дважды он попал в Алихаджиева. Сейчас мужчина находится в реанимации.