Ъ: в Подмосковье совершено покушение на экс-зампредседателя правительства Ингушетии

В Подмосковье совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Политик получил два огнестрельных ранения. Об этом 11 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на СКР. Обстоятельства произошедшего сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Инцидент произошел вечером 10 октября в Одинцово – в деревне Лапино. Неизвестный четыре раза выстрелил из неустановленного оружия, стоя на веранде дома. Дважды он попал в Алихаджиева. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с покушением на убийство.
«Следователями и криминалистами с применением криминалистической техники продолжается проведение осмотра места происшествия, изъяты гильзы, пули и смывы», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители занимаются поисками стрелявшего.
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