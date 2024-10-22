Задержаны подозреваемые в покушении на убийство бывшего замглавы правительства Ингушетии

Сотрудники угрозыска по Московской области и УМВД по Одинцовскому городскому округу задержали предполагаемых исполнителя и заказчика покушения на убийство мужчины, которое было совершенно 10 октября в деревне Лапино в Одинцово. Оба доставлены в следственные органы. Об этом утром 22 октября проинформировала представитель МВД Ирина Волк в своем канале, не называя имя жертвы.

Вечером 10 октября в деревне Лапино было совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Как писала «Фонтанка», политик получил два огнестрельных ранения и попал в реанимацию.