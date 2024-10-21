«Мы не будем приносить извинения». В Британии отказались платить репарации за роль страны в работорговле

Пресс-секретарь премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера заявил, что Британия выступает против идеи выплаты репараций за историческую роль страны в работорговле. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщает The Guardian.



На брифинге в Лондоне представитель премьер-министра Великобритании отметил, что правительство не рассматривает возможность выплаты репараций или выступления с извинениями за работорговлю на саммите Содружества (CHOGM) в Самоа, которое состоится на этой неделе.



«Репарации не входят в повестку дня встречи глав правительств Содружества. Позиция правительства по этому вопросу не изменилась, мы не платим репарации», — заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.



Позиция по поводу извинений за историческую роль в работорговле также не изменилась — страна отказывается приносить извинения на саммите Содружества.



«Мы не будем приносить извинения в CHOGM, но мы продолжим взаимодействовать с партнерами по этим вопросам, работая с ними над решением насущных проблем сегодняшнего дня и, конечно же, будущих поколений», — добавляет представитель.



По его словам, премьер-министр примет участие в саммите, чтобы обсудить общие проблемы и возможности, которые стоят перед Содружеством, в том числе стимулирование роста экономики.



Встреча глав правительств Содружества в Самоа пройдет в 25–26 октября.



Напомним, в 2023 году африканская страна Гана потребовала репараций от США и Западной Европы за «столетия рабства». Президент Ганы посчитал, что репарации смогут восстановить историческую справедливость. Однако точная сумма не была названа. Вопрос репараций поднимался и до этого. Например, Эванстон (штат Иллинойс) стал первым в США городом, который решил выплатить своим темнокожим жителям компенсацию за дискриминацию в прошлом и длительные последствия рабства. Эта инициатива нашла поддержку после убийства полицией Миннеаполиса Джорджа Флойда и выступлений движения Black Lives Matter.