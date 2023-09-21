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    Африканская страна требует репараций от США и Западной Европы за «столетия рабства»

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    США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю. Такое заявление 21 сентября сделал президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его цитирует ТАСС.

    «Пришло время Европе и США признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации», — заявил президент Ганы.

    Акуфо-Аддо считает, что репарации смогут восстановить историческую справедливость. Однако точной суммы президент Ганы не назвал.

    Первые темнокожие рабы были завезены на территорию нынешних США в начале XVI века. Европейцы покупали рабов и увозили их за океан для продажи. Затем они везли из Америки в Европу производимые на плантациях кофе, сахар, табак и другие товары. Рабство в США отменили в 1865 году. Однако официально права и свободы наравне с белыми людьми афроамериканцы получили только в 1960-х годах.

    Вопрос репараций поднимался и до этого. Например, Эванстон (штат Иллинойс) стал первым в США городом, который решил выплатить своим темнокожим жителям компенсацию за дискриминацию в прошлом и длительные последствия рабства. Эта инициатива нашла поддержку после убийства полицией Миннеаполиса Джорджа Флойда и выступлений движения Black Lives Matter.

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