Африканская страна требует репараций от США и Западной Европы за «столетия рабства»

США и страны Западной Европы должны выплатить Африке репарации за работорговлю. Такое заявление 21 сентября сделал президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его цитирует ТАСС.



«Пришло время Европе и США признать, что огромное богатство, которым они пользуются, было получено из пота, слез, крови и ужасов трансатлантической работорговли и столетий колониальной эксплуатации», — заявил президент Ганы.

Акуфо-Аддо считает, что репарации смогут восстановить историческую справедливость. Однако точной суммы президент Ганы не назвал.