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Афиша Plus Историк градозащитного движения расскажет о сегодняшних проблемах исторических зданий

Историк градозащитного движения расскажет о сегодняшних проблемах исторических зданий

527
1 комментарий

Темпы сноса исторических зданий в центре города ускорились, сказал в одном из интервью градозащитник Александр Кононов. О том, чему сейчас угрожает снос или сомнительная реставрация, а также о том, как эволюционировала градозащита в Петербурге, узнаем 23 октября в библиотеке «На Стремянной». Бесплатно. 16+

снос СКК

31 января 2020 года спортивно-концертному комплексу «Петербургский» должно было исполниться 40 лет. После этого здание могло бы «претендовать» на включение в реестр выявленных объектов культурного наследия. В том, что СКК представляет собой ценность, градозащитники не сомневались: архитекторы в свое время получили Госпремию, спорткомплекс был открыт перед Олимпиадой-80, на его поле «Зенит» стал чемпионом СССР. Но незадолго до того, как градозащитники подали заявление в КГИОП, инвестор демонтировал крышу СКК, обрушилась часть здания. Очевидно, это с особенной болью воспринимал градозащитник Александр Кононов, в 2019 году получивший за свою «твердую позицию» в отношении СКК премию «Твердые знаки» газеты «Коммерсантъ».

Какие победы и поражения были у градозащитного движения Петербурга и что сейчас «на повестке», узнаем 23 октября в библиотеке «На Стремянной» (Стремянная ул., д. 20) на лекции Александра Кононова «Петербургская градозащита: вчера и сегодня». Регистрация на TimePad. Начало в 18:00.

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Комментарии
1
280303529
1 час
Из-за этой "твердой позиции" человек погиб. Ну и перечень признаков исторической ценности впечатляет, как всегда у подобных деятелей. "Градозащита", такая "градозащита".
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