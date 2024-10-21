Историк градозащитного движения расскажет о сегодняшних проблемах исторических зданий

Темпы сноса исторических зданий в центре города ускорились, сказал в одном из интервью градозащитник Александр Кононов. О том, чему сейчас угрожает снос или сомнительная реставрация, а также о том, как эволюционировала градозащита в Петербурге, узнаем 23 октября в библиотеке «На Стремянной». Бесплатно. 16+

31 января 2020 года спортивно-концертному комплексу «Петербургский» должно было исполниться 40 лет. После этого здание могло бы «претендовать» на включение в реестр выявленных объектов культурного наследия. В том, что СКК представляет собой ценность, градозащитники не сомневались: архитекторы в свое время получили Госпремию, спорткомплекс был открыт перед Олимпиадой-80, на его поле «Зенит» стал чемпионом СССР. Но незадолго до того, как градозащитники подали заявление в КГИОП, инвестор демонтировал крышу СКК, обрушилась часть здания. Очевидно, это с особенной болью воспринимал градозащитник Александр Кононов, в 2019 году получивший за свою «твердую позицию» в отношении СКК премию «Твердые знаки» газеты «Коммерсантъ».