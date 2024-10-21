В Петербурге суд вынес приговор по делу экс-подполковника полиции из «разбойного» отдела угрозыска

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении бывшего сотрудника из отдела по раскрытию разбоев ГУ МВД Анатолия Дундалевича. Подполковника задержали ровно два года назад при получение «куклы» и вменили ему мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 октября, Дундалевич полностью признал вину.

Фигурант, будучи начальником второго отделения «разбойного» отдела уголовного розыска, с мая по октябрь 2022 года предложил свое покровительство трем потерпевшим. За деньги он якобы обещал подключить свои связи и решить с должностными лицами следственного отдела по Центральному району проблему нависшего уголовного дела. Суд пришел к выводу, что никаких связей у Дундалевича не было, а значит, 5 миллионов рублей у потерпевших он похитил. Последнюю сумму в виде «куклы» он получил в рамках оперативно-разыскных мероприятий УФСБ. Кстати, в свой день рождения.

Как уже было сказано, подсудимый вину признал и ущерб возместил. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 3 года, обязав Дундалевича не менять постоянного места жительства и места работы без уведомления.