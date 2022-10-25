Наручники или миллион. ФСБ Петербурга задержала подполковника полиции в его день рождения

Подполковника ГУ МВД уже довезли до Следственного комитета Петербурга. При взятии его с поличным при получении приличного куша, у него мало шансов сегодня вечером отметить свой день рождения. «Фонтанка» узнала, за что его так поздравили коллеги с Литейного,4 вместе с товарищами из собственной безопасности.



Недалеко от станции метро «Новочеркасская» оперативниками ФСБ с поличным задержан подполковник полиции из отдела по раскрытию разбоев, Анатолий Дундалевич. По информации нашего издания, столкновение двух служб случилось около 17 часов, 25 октября после того, как подконтрольный Госбезопасности и собственной безопасности главка, коммерсант передал полицейскому 1 миллион рублей (а скорее всего — муляж).

