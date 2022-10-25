Наручники или миллион. ФСБ Петербурга задержала подполковника полиции в его день рождения

Подполковника ГУ МВД уже довезли до Следственного комитета Петербурга. При взятии его с поличным при получении приличного куша, у него мало шансов сегодня вечером отметить свой день рождения. «Фонтанка» узнала, за что его так поздравили коллеги с Литейного,4 вместе с товарищами из собственной безопасности.
Недалеко от станции метро «Новочеркасская» оперативниками ФСБ с поличным задержан подполковник полиции из отдела по раскрытию разбоев, Анатолий Дундалевич. По информации нашего издания, столкновение двух служб случилось около 17 часов, 25 октября после того, как подконтрольный Госбезопасности и собственной безопасности главка, коммерсант передал полицейскому 1 миллион рублей (а скорее всего — муляж).
В связи с уровнем плененного, после долгого осмотра места события (а это скорее всего, его автомашина), его везут не в СК по Красногвардейскому району, а в Главное управление Следственного комитета. То есть, в кабинеты на Мойку. По предварительным данным, сотрудник получал эту сумму за покровительство какой-то кривой сделке с недвижимостью.
Скорее всего, еще немного и будет возбуждено либо классическое дело по соучастию во взятке, либо по мошенничеству. Первое — если подполковник найдет в себе моральные силы и скажет, с кем он хотел поделиться, второе — если таких моральных сил у него не окажется. Ведь его должность никак не предполагает функциональных обязанностей, связанных с решением вопросов по квартирам.
И вряд ли праздничное обстоятельство, что опальному сегодня исполнилось 43 года, сильно повлияет на это решение. Разведут руками, мол, извини за совпадение, и на том спасибо.