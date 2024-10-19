В Москве погиб бывший топ-менеджер ЮКОСа Михаил Рогачев

Бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании ЮКОС ЭП и топ-менеджер ОНЭКСИМ Михаил Рогачев был найден мертвым у подъезда дома в Москве. Об этом 19 октября сообщает РБК.

По предварительной информации, 64-летний Рогачев выпал из окна. Его тело обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке в центре Москвы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что причиной гибели Рогачева, по основной версии, стал суицид. «Мужчина страдал онкозаболеванием», — заявил собеседник агентства. Телеграм-каналы сообщили, что погибший якобы оставил предсмертную записку — еë сейчас изучают полицейские. По словам близких, накануне Рогачев был «в нормальном расположении духа».

Рогачев был работал в качестве заместителя Генерального директора ГМК Норильский никель. С 1996-го по 2007 год занимал ряд руководящих должностей в различных подразделениях НК ЮКОС, в том числе был генеральным директором Центра исследований и разработок.