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Происшествия В Москве погиб бывший топ-менеджер ЮКОСа Михаил Рогачев

В Москве погиб бывший топ-менеджер ЮКОСа Михаил Рогачев

5 153
4 комментария

Бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании ЮКОС ЭП и топ-менеджер ОНЭКСИМ Михаил Рогачев был найден мертвым у подъезда дома в Москве. Об этом 19 октября сообщает РБК.

По предварительной информации, 64-летний Рогачев выпал из окна. Его тело обнаружили около 8:30 во дворе дома в Протопоповском переулке в центре Москвы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что причиной гибели Рогачева, по основной версии, стал суицид. «Мужчина страдал онкозаболеванием», — заявил собеседник агентства. Телеграм-каналы сообщили, что погибший якобы оставил предсмертную записку — еë сейчас изучают полицейские. По словам близких, накануне Рогачев был «в нормальном расположении духа».

Рогачев был работал в качестве заместителя Генерального директора ГМК Норильский никель. С 1996-го по 2007 год занимал ряд руководящих должностей в различных подразделениях НК ЮКОС, в том числе был генеральным директором Центра исследований и разработок.

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Михаил Рогачев ЮКОС Топ-менеджер Смерть
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Комментарии
4
Отец Родной
1 час
Обычная болезнь топменеджгит
275640356
1 час
Слишком много знал?
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