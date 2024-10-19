Пиратская онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу. Ее серверы оплатили

Онлайн-библиотека «Флибуста» (Flibusta) продолжит работу. Об этом сообщил ее создатель, известный под псевдонимом Stiver.
«Серверы оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — присовокупил он апдейт к той же публикации, которой ранее оповестил о закрытии проекта в связи с обнаружением у него злокачественной первичной опухоли центральной нервной системы.
Когда был отредактирован первоначальный пост, неизвестно.
Сайт Flibusta был запущен еще в 2009 году. В 2015 году количество посещений сайта в месяц достигало 5,6 миллиона. В апреле 2016 года Мосгорсуд принял решение о вечной блокировке веб-ресурса, а также двух его «зеркал», исходя из жалоб правообладателей публикуемых книг. Позже Telegram заблокировал на мобильных устройствах популярный бот Flibusta с пиратскими книгами.
У «Флибусты» огромный архив оцифрованных книг (более 630 тысяч), а его популярность такова, что делает ресурс ценным гуманитарным объектом.
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