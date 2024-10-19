Пиратская онлайн-библиотека «Флибуста» продолжит работу. Ее серверы оплатили

«Серверы оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — присовокупил он апдейт к той же публикации, которой ранее оповестил о закрытии проекта в связи с обнаружением у него злокачественной первичной опухоли центральной нервной системы.

Сайт Flibusta был запущен еще в 2009 году. В 2015 году количество посещений сайта в месяц достигало 5,6 миллиона. В апреле 2016 года Мосгорсуд принял решение о вечной блокировке веб-ресурса, а также двух его «зеркал», исходя из жалоб правообладателей публикуемых книг. Позже Telegram заблокировал на мобильных устройствах популярный бот Flibusta с пиратскими книгами.