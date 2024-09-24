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    Онлайн-библиотека Flibusta закрывается из-за смертельной болезни создателя

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    Автор интернет-библиотеки Flibusta заявил о скором закрытии своей онлайн-библиотеки в связи с обнаружением у него тяжелого заболевания. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября.

    По словам создателя пиратского сайта, у него обнаружили злокачественную первичную опухоль центральной нервной системы. В настоящее время он лежит в больнице.

    «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал разработчик библиотеки, известный под ником Stiver, в посте с заголовком «Конец».

    Так, Stiver уведомил пользователей, что сервера сайта будут функционировать лишь ограниченное количество времени. При этом к посту, написанному создателем библиотеки, пользователи продолжают оставлять пожелания о выздоровлении разработчика.

    «Стивер, держитесь, желаю Вам выкарабкаться! Флибуста для меня как воздух, спасибо Вам. И желаю сил!» — пишут на сайте.

    Сайт Flibusta был запущен еще в 2009 году. В 2015 году количество посещений сайта в месяц достигало 5,6 миллиона. В апреле 2016 года Мосгорсуд принял решение о вечной блокировке веб-ресурса, а также двух его «зеркал», исходя из жалоб правообладателей публикуемых книг. Позже Telegram заблокировал на мобильных устройствах популярный бот Flibusta с пиратскими книгами.

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