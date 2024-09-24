Онлайн-библиотека Flibusta закрывается из-за смертельной болезни создателя

Автор интернет-библиотеки Flibusta заявил о скором закрытии своей онлайн-библиотеки в связи с обнаружением у него тяжелого заболевания. Об этом стало известно во вторник, 24 сентября .



По словам создателя пиратского сайта, у него обнаружили злокачественную первичную опухоль центральной нервной системы. В настоящее время он лежит в больнице.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал разработчик библиотеки, известный под ником Stiver, в посте с заголовком «Конец».