Онлайн-библиотека Flibusta закрывается из-за смертельной болезни создателя

Автор интернет-библиотеки Flibusta заявил о скором закрытии своей онлайн-библиотеки в связи с обнаружением у него тяжелого заболевания. Об этом стало известно во вторник,
По словам создателя пиратского сайта, у него обнаружили злокачественную первичную опухоль центральной нервной системы. В настоящее время он лежит в больнице.
«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал разработчик библиотеки, известный под ником Stiver, в посте с заголовком «Конец».
Так, Stiver уведомил пользователей, что сервера сайта будут функционировать лишь ограниченное количество времени. При этом к посту, написанному создателем библиотеки, пользователи продолжают оставлять пожелания о выздоровлении разработчика.
«Стивер, держитесь, желаю Вам выкарабкаться! Флибуста для меня как воздух, спасибо Вам. И желаю сил!» — пишут на сайте.
Сайт Flibusta был запущен еще в 2009 году. В 2