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Общество Подозреваемого в изнасиловании медсестры в Петербурге догнали в Пулково

Подозреваемого в изнасиловании медсестры в Петербурге догнали в Пулково

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6 комментариев

Оперативники сорвали планы иностранного специалиста, решившего улететь из Петербурга. Приехав в город за трудоустройством, он заработал уголовное дело. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 октября.

34-летний гражданин Узбекистана не разминулся с сотрудниками уголовного розыска в Пулково в ночь на пятницу. По предварительным данным, иностранец приехал в Петербург в начале месяца в поисках работы, но с ней, судя по всему, не сложилось. Не исключено, что в аэропорт мужчина торопился после заявления, которое на него написала 44-летняя медсестра из Кировского района.

Женщина обратилась за помощью полиции 16 октября. Она рассказала, что минувшей ночью подверглась надругательству в квартире на проспекте Луначарского. По словам женщины, малознакомый Навруз душил её, принуждал к сексу, а после отобрал 80 тысяч рублей и золотые серьги.

Уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что подозреваемый задержан на двое суток. Избрания меры пресечения он ждёт в изоляторе временного содержания.

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Изнасилование Задержание Пулково Медсестра Иностранец
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Комментарии
6
Klaustrofobik
2 часа
Больше потенциальных насильников везите в Россию больше
Слава России!
1 час
шерсть в рубрике происшествия теперь каждый день, недалеко каждый час.
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