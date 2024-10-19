Подозреваемого в изнасиловании медсестры в Петербурге догнали в Пулково

Оперативники сорвали планы иностранного специалиста, решившего улететь из Петербурга. Приехав в город за трудоустройством, он заработал уголовное дело. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 октября.

34-летний гражданин Узбекистана не разминулся с сотрудниками уголовного розыска в Пулково в ночь на пятницу. По предварительным данным, иностранец приехал в Петербург в начале месяца в поисках работы, но с ней, судя по всему, не сложилось. Не исключено, что в аэропорт мужчина торопился после заявления, которое на него написала 44-летняя медсестра из Кировского района.

Женщина обратилась за помощью полиции 16 октября. Она рассказала, что минувшей ночью подверглась надругательству в квартире на проспекте Луначарского. По словам женщины, малознакомый Навруз душил её, принуждал к сексу, а после отобрал 80 тысяч рублей и золотые серьги.

Уголовное дело возбуждено по статье об изнасиловании. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что подозреваемый задержан на двое суток. Избрания меры пресечения он ждёт в изоляторе временного содержания.