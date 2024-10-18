В Калининградской области горит завод по производству картофеля фри

В Черняховске мощный пожар разгорелся на территории завода по производству картофеля фри, сообщает 18 октября в своем телеграм-канале ГУ МСЧ по Калининградской области.

С пламенем борются 44 сотрудника ведомства и 15 единиц техники. Пока неизвестно, есть ли жертвы.

Региональная прокуратура показала кадры с места и сообщила, что ведомство устанавливает причины возгорания. В том числе будет проведена пожарно-техническая экспертиза.