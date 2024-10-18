В Калининградской области горит завод по производству картофеля фри

В Черняховске мощный пожар разгорелся на территории завода по производству картофеля фри, сообщает 18 октября в своем телеграм-канале ГУ МСЧ по Калининградской области.
Горит ангар строящегося завода, площадь пожара достигла 2000 кв. м.
С пламенем борются 44 сотрудника ведомства и 15 единиц техники. Пока неизвестно, есть ли жертвы.
Региональная прокуратура показала кадры с места и сообщила, что ведомство устанавливает причины возгорания. В том числе будет проведена пожарно-техническая экспертиза.
По информации издания Kgd.ru, завод строит в индустриальном парке «Черняховск» группа компаний «Атлантис». Производство рассчитывали запустить до конца 2024 года.
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