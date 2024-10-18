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Происшествия В Калининградской области горит завод по производству картофеля фри

В Калининградской области горит завод по производству картофеля фри

1 694
5 комментариев

В Черняховске мощный пожар разгорелся на территории завода по производству картофеля фри, сообщает 18 октября в своем телеграм-канале ГУ МСЧ по Калининградской области.

Горит ангар строящегося завода, площадь пожара достигла 2000 кв. м.

С пламенем борются 44 сотрудника ведомства и 15 единиц техники. Пока неизвестно, есть ли жертвы.

Региональная прокуратура показала кадры с места и сообщила, что ведомство устанавливает причины возгорания. В том числе будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

По информации издания Kgd.ru, завод строит в индустриальном парке «Черняховск» группа компаний «Атлантис». Производство рассчитывали запустить до конца 2024 года.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Пожар Картофель фри Завод Калининградская область
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Комментарии
5
Заливщик голосовых планок
1 час
Ну, продадут как скрепную, в углях запеченную, заместо недружественно-нездоровой..
282768225
25 минут
Тут вся Россия горит уже……!!!!
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