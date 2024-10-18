Знаете, где провести выходные? Назовите лучшее место для загородного отдыха

Предложить место для загородного отдыха в Петербурге или Ленинградской области, где вы любите бывать по выходным или останавливаться в отпуске, можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название места отдыха, которое вам нравится больше всего.

Для чего нужна премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Чтобы назвать компании, которым доверяют и которыми гордятся жители Петербурга и Ленобласти. В этом году мы вручим награды уже в шестой раз!

Это может быть гостиница или турбаза, глэмпинг или коттеджный комплекс, кемпинг или горнолыжный курорт, спа-комплекс или санаторий — любой формат для самого разного отдыха. Главный принцип: чем больше раз его назовут, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых мест для загородного отдыха и предложим читателям проголосовать за самое лучше из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.