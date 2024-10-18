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Город Общество Туризм Признание и Влияние события Знаете, где провести выходные? Назовите лучшее место для загородного отдыха

Знаете, где провести выходные? Назовите лучшее место для загородного отдыха

Пятница — самый подходящий день, чтобы думать об отдыхе. А также для того, чтобы предложить кандидатов для номинации «Загородный отдых года» в городской премии «Фонтанка.ру — признание и влияние».

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Предложить место для загородного отдыха в Петербурге или Ленинградской области, где вы любите бывать по выходным или останавливаться в отпуске, можно прямо сейчас — для этого нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название места отдыха, которое вам нравится больше всего.

Для чего нужна премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние»? Чтобы назвать компании, которым доверяют и которыми гордятся жители Петербурга и Ленобласти. В этом году мы вручим награды уже в шестой раз!

Это может быть гостиница или турбаза, глэмпинг или коттеджный комплекс, кемпинг или горнолыжный курорт, спа-комплекс или санаторий — любой формат для самого разного отдыха. Главный принцип: чем больше раз его назовут, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых мест для загородного отдыха и предложим читателям проголосовать за самое лучше из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. В этом году мы предлагаем выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!

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