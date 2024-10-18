Психиатр объяснит, как работает детская психика

Дети могут верить в магию или фантастических существ, это говорит и об их креативности, но и о том, что критическое мышление еще не развито. А сильный страх или неуемную буйную радость ребенок проявляет потому, что еще только учится распознавать и регулировать свои эмоции. Наше мировосприятие ограничено опытом, у ребенка он совсем невелик. Сложные социальные навыки тоже еще не отработаны. До определенного возраста дети не умеют оперировать абстракциями, не смогут что-то поделить, потому что еще не знают концепции разделения на равные группы, им может быть трудно работать «в команде» с другими детьми, потому что пока нет навыка сотрудничества.