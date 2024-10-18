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Афиша Plus Психиатр объяснит, как работает детская психика

Психиатр объяснит, как работает детская психика

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Почему ребенок — это не маленький взрослый, как воспитывать любя и выстраивать общение с чадом без конфликтов, расскажет 20 октября в лектории пространства Vokzal1853 детский и подростковый психиатр, педиатр, автор книги «Здоровый малыш: самые частые болезни и синдромы» Николай Комов. Бесплатно. 12+

Дети могут верить в магию или фантастических существ, это говорит и об их креативности, но и о том, что критическое мышление еще не развито. А сильный страх или неуемную буйную радость ребенок проявляет потому, что еще только учится распознавать и регулировать свои эмоции. Наше мировосприятие ограничено опытом, у ребенка он совсем невелик. Сложные социальные навыки тоже еще не отработаны. До определенного возраста дети не умеют оперировать абстракциями, не смогут что-то поделить, потому что еще не знают концепции разделения на равные группы, им может быть трудно работать «в команде» с другими детьми, потому что пока нет навыка сотрудничества.

Почему с ребенком бывает сложно договориться? И как договариваться с учетом возрастных этапов — а их в одном только детстве несколько? Узнаем 20 октября в пространстве Vokzal 1853 (наб. Обводного канала, 118) на лекции «Почему ребенок — это не маленький взрослый: как развивается и работает детская психика?». Организатор — Центр научной коммуникации университета ИТМО. Регистрация по ссылке. Начало в 15:00.

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