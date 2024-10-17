Тарпищев предложил выдвинуть министра спорта Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России. Путин отреагировал

Глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев предложил выдвинуть кандидатуру министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Предложение было озвучено 17 октября на Совете по развитию спорта.

Президент РФ Владимир Путин в ответ заявил, что не против, уточнив — «в современных условиях это может быть оправдано» (цитата по РБК).

Михаил Дегтярев возглавляет Министерство спорта с мая 2024 года. Ранее пост главы ОКР покинул Станислав Поздняков, занимавший эту должность с 2018 года.

В 2021 году Дегтярев, выдвинутый от партии ЛДПР, победил на выборах губернатора Хабаровского края.