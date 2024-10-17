«8 детей, 10 кошек, 8 лошадей». Анна Семак призналась, из-за чего у нее случился стресс

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, заявила, что испытывает большое количество стресса. В своих соцсетях она объяснила это тем, что у нее много детей, лошадей и кошек.

«У мужа нервная работа, 8 детей, неспокойная жена, 10 кошек, 8 лошадей, 2 морские свинки, ящерица и 3 собаки. Это приличная психологическая нагрузка», — призналась Анна Семак.

Также она добавила, у нее море финансовых обязательств, повышенный уровень эмпатии и тревожности.

Ранее Анна Семак сообщила, что на фоне стресса отказалась от веганства.

Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года. Вместе они воспитывают восьмерых детей. Старшие дети — сын Илья и дочь Майя — это дети супругов от первых браков. За период совместной жизни у них родилось пятеро совместных детей и еще одну девочку они удочерили.