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Общество «8 детей, 10 кошек, 8 лошадей». Анна Семак призналась, из-за чего у нее случился стресс

«8 детей, 10 кошек, 8 лошадей». Анна Семак призналась, из-за чего у нее случился стресс

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4 комментария

Анна Семак, жена главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, заявила, что испытывает большое количество стресса. В своих соцсетях она объяснила это тем, что у нее много детей, лошадей и кошек.

«У мужа нервная работа, 8 детей, неспокойная жена, 10 кошек, 8 лошадей, 2 морские свинки, ящерица и 3 собаки. Это приличная психологическая нагрузка», — призналась Анна Семак.

Также она добавила, у нее море финансовых обязательств, повышенный уровень эмпатии и тревожности.

Ранее Анна Семак сообщила, что на фоне стресса отказалась от веганства.

Сергей Семак женат на Анне с 11 сентября 2008 года. Вместе они воспитывают восьмерых детей. Старшие дети — сын Илья и дочь Майя — это дети супругов от первых браков. За период совместной жизни у них родилось пятеро совместных детей и еще одну девочку они удочерили.

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Комментарии
4
Znatok78
1 час
Чем-то такие дамы своими высказываниями напоминают Марию Антуанетту аккурат перед революцией с фразой "если у них нет хлеба, пускай едят пирожные!". Насколько они далеки от проблем большинства жителей нашей страны...
Владислав Терехин
1 час
Несчастная.
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